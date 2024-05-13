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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЄС остаточно продовжив торговельний безвіз для України ще на рік – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Євросоюз остаточно схвалив торговельний безвіз для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі, – зазначив він.

Торговельний безвіз: що відомо

У квітні 2022 року, після вторгнення Росії, Європейська комісія запропонувала на рік скасувати торговельні бар’єри для України. Йдеться про мита, зокрема антидемпінгові, та квоти.

Зараз дивляться

Після чого українські компанії змогли вільно експортувати свою продукцію на ринок Євросоюзу.

Зазначимо, що на сьогодні ринок ЄС є головним для українських експортерів.

Через блокування українських портів росіянами експортувати в решту світу, зокрема в Азію та Африку, доводиться теж через територію ЄС, використовуючи європейські порти.

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прапори України та ЄС

ЄС, Безвіз, Денис Шмигаль
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