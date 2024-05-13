ЄС остаточно продовжив торговельний безвіз для України ще на рік – Шмигаль

Євросоюз остаточно схвалив торговельний безвіз для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі, – зазначив він.

Торговельний безвіз: що відомо

У квітні 2022 року, після вторгнення Росії, Європейська комісія запропонувала на рік скасувати торговельні бар’єри для України. Йдеться про мита, зокрема антидемпінгові, та квоти.

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Після чого українські компанії змогли вільно експортувати свою продукцію на ринок Євросоюзу.

Зазначимо, що на сьогодні ринок ЄС є головним для українських експортерів.

Через блокування українських портів росіянами експортувати в решту світу, зокрема в Азію та Африку, доводиться теж через територію ЄС, використовуючи європейські порти.

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