Який розмір максимальної пенсії у 2024 році та хто може отримати

З січня 2024 року зросли виплати для певних категорій пенсіонерів. Хто буде отримувати максимальну пенсію — читайте в нашому матеріалі.

Максимальна пенсія 2024 — розмір

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшилася з 2 093 до 2 361 грн (+268 грн). Розмір максимальної пенсії 2024 в Україні зріс з 20 930 грн до 23 610 грн.

Отже, в Україні з 1 січня 2024 року збільшилася максимальна пенсія. Її розмір становить 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023 році.

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Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму на 2024 рік. Згідно з даними державного бюджету України, сума прожиткового мінімуму 2024 становить 2 920 грн, а для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Хто отримуватиме максимальну пенсію у 2024 році

Отримати максимальну пенсію у 2024 році зможуть державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати, науковці.

Джерело : Пенсійний фонд

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