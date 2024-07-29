Цього року на закриття потреб Сил оборони України необхідно додаткове фінансування приблизно у 500 млрд грн.

Про це Міністерство фінансів України повідомило у відповідь на запит hromadske.

У міністерстві зазначили, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями. Вони є “вирішальним джерелом” фінансування воєнних дій, наголошує Мінфін.

Скільки Україні потрібно грошей на оборону у 2024 році

У перші місяці 2024 року уряд був змушений авансувати $6 млрд на закупівлю необхідного озброєння й техніки з наступних періодів через те, що партнери затримувалися з постачанням обіцяної зброї.

– Ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Додаткова потреба становить близько 500 млрд грн на 2024 рік, — проінформували у міністерстві.

Усі ці кошти потрібні для ЗСУ на забезпечення їх необхідними виплатами, а також зброєю, дронами, обладнанням, медикаментами, для розбудови власних потужностей з метою виробництва озброєння.

За інформацією Мінфіну, у 2024 році необхідність зовнішнього фінансування складає $38 млрд. Очікується, що Україна отримає кошти повністю — партнери дали відповідні запевнення. Проте, знову ж таки, ці кошти спрямовуються на невійськові видатки — на соціальну та гуманітарну сфери. Перегляд суми не очікується.

За прогнозом Мінфіну, наступного року потреба в зовнішній підтримці зберігатиметься.

Нагадаємо, що Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік, згідно з яким пропонується збільшити видатки до 500,3 млрд грн, частково – підвищенням податків.

Так, Уряд ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб коштом податків отримати додатково 140 млрд грн.

Зокрема, планується підвищити ставку військового збору до 5%, а також поширити його на ФОПів (перша, друга й четверта групи можуть почати його платити розміром 5% з розрахунку двох мінімальних зарплат, а третя група — 1% від доходу).

Фото: Нацгвардія

