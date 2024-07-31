Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн – інструкція

Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази будь-де.

Як отримати грошовий переказ Western Union на картку онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати гроші на свою картку

Перекази Western Union можна отримати на картку цілодобово, навіть не виходячи з дому.

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Процедура проста, тому впорається будь-хто. Передусім вам необхідно увійти або зареєструватися на вебсайті Western Union.

Якщо ви вже маєте свій акаунт – просто введіть свій номер телефону та пароль.

Для реєстрації:

перейдіть за посиланням на сайт

вкажіть свій номер телефону;

підтвердьте реєстрацію через вхідний дзвінок IVR – вам зателефонують;

придумайте пароль;

виберіть таємне запитання та дайте на нього відповідь;

натисніть Далі.

Щоб отримати гроші на картку, вам необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті – вказати номер телефону та пароль;

на сайті Western Union знайти та обрати категорію Отримати гроші

ввести №MTCN, ім’я відправника, країну, суму і обрати платіжну картку, щоб отримати свої гроші.

Зважайте, що у Western Union існують певні ліміти на отримання коштів:

$2 тис. (еквівалент у грн) за транзакцію;

$7,5 тис. (еквівалент у грн) за тиждень;

$15 тис. (еквівалент у грн) за місяць.

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