Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Пояснюємо
Як правильно скласти заповіт: документи, що написати та чи можна змінити
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн – інструкція

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн
Фото: Depositphotos

Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази будь-де.

Як отримати грошовий переказ Western Union на картку онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати гроші на свою картку

Перекази Western Union можна отримати на картку цілодобово, навіть не виходячи з дому.

Зараз дивляться

Процедура проста, тому впорається будь-хто. Передусім вам необхідно увійти або зареєструватися на вебсайті Western Union.

Якщо ви вже маєте свій акаунт – просто введіть свій номер телефону та пароль.

Для реєстрації:

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн

  • підтвердьте реєстрацію через вхідний дзвінок IVR – вам зателефонують;
  • придумайте пароль;
  • виберіть таємне запитання та дайте на нього відповідь;
  • натисніть Далі.

Щоб отримати гроші на картку, вам необхідно:

  • авторизуватися в особистому кабінеті – вказати номер телефону та пароль;

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн

  • ввести №MTCN, ім’я відправника, країну, суму і обрати платіжну картку, щоб отримати свої гроші.

Зважайте, що у Western Union існують певні ліміти на отримання коштів:

  • $2 тис. (еквівалент у грн) за транзакцію;
  • $7,5 тис. (еквівалент у грн) за тиждень;
  • $15 тис. (еквівалент у грн) за місяць.
Читайте також
Як отримати грошовий переказ Western Union через Приват24 – інструкція
Як отримати переказ Western Union через Приват24 на карту

Гроші, фінанси
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пенсії чорнобильцям 2024: суми та умови призначення
пенсійне забезпечення чорнобильців
Допомога від ЮНІСЕФ у 2024 році: чи можна отримати гроші
Допомога від Юнісеф у 2024 році
Допомога від ООН 2024: хто може отримати та що необхідно
як отримати допомогу від ООН
Мінімальна пенсія в Україні 2024: що відомо про виплати та яка буде сума
призначення субсидії
Мінфін та МВФ оцінили додаткові потреби України у війні на 2025 рік
Сергій Марченко - міністр фінансів України

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь