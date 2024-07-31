Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн – інструкція
Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази будь-де.
Як отримати грошовий переказ Western Union на картку онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як отримати гроші на свою картку
Перекази Western Union можна отримати на картку цілодобово, навіть не виходячи з дому.
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Процедура проста, тому впорається будь-хто. Передусім вам необхідно увійти або зареєструватися на вебсайті Western Union.
Якщо ви вже маєте свій акаунт – просто введіть свій номер телефону та пароль.
Для реєстрації:
- перейдіть за посиланням на сайт Western Union;
- вкажіть свій номер телефону;
- підтвердьте реєстрацію через вхідний дзвінок IVR – вам зателефонують;
- придумайте пароль;
- виберіть таємне запитання та дайте на нього відповідь;
- натисніть Далі.
Щоб отримати гроші на картку, вам необхідно:
- авторизуватися в особистому кабінеті – вказати номер телефону та пароль;
- на сайті Western Union знайти та обрати категорію Отримати гроші;
- ввести №MTCN, ім’я відправника, країну, суму і обрати платіжну картку, щоб отримати свої гроші.
Зважайте, що у Western Union існують певні ліміти на отримання коштів:
- $2 тис. (еквівалент у грн) за транзакцію;
- $7,5 тис. (еквівалент у грн) за тиждень;
- $15 тис. (еквівалент у грн) за місяць.
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