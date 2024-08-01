Мінімальна зарплата у 2024 році – розмір

В Україні підвищили мінімальну заробітну плату в 2024 році, як і було передбачено відповідно до закладених коштів у державний бюджет.

Мінімальну зарплату в 2024 році підвищували двічі:

з 1 січня – до 7 100 грн за місяць або 42,6 грн за годину;

з 1 квітня – до 8 000 грн у місячному розмірі або у погодинному розмірі – до 48 грн.

Відповідно до прогнозів Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн.

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Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) потрібно платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 квітня – 1 760 грн.

Також із 1 січня підвищився і прожитковий мінімум до 2 920 грн на одну особу з розрахунку на місяць.

Згідно з бюджетом на 2024 рік, головний пріоритетом є оборона та безпека України. Інші пріоритети держави – соціальна сфера, освіта, медицина та підтримка ветеранів.

Водночас видатки у бюджеті-2024 на вибори в Україні не передбачено.

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