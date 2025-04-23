Одеський виробник обладнання запустив “під ключ” новий крупозавод в Естонії – Кисилевський

Одеська компанія Олис спроєктувала та запустила “під ключ” новий завод із перероблення круп для компанії Tõrvaaugu Mahe Talu в естонському місті Лейбре.

Спроєктований та запущений компанією Олис завод в Естонії: що відомо

Потужність спроєктованого та запущеного одеською компанією Олис заводу в Естонії – 24 т на добу.

Агрегатний крупозавод базується на удосконаленій технології Оптиматик-Г-24, яка передбачає перероблення зерна гречки на зерно-ядрицю, зауважив у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Виробничий комплекс також передбачає аспірацію, самопливний транспорт, пневмотранспорт, електроніку та автоматику.

Технологи Олис адаптували обладнання під архітектурні особливості виробничого приміщення естонського замовника та реалізували мультиформатну упаковку – від біг-бегів (великих мішків) до дрібного фасування.

Для виробництва обладнання нового крупозаводу компанія Олис скористалася державною програмою доступних кредитів 5-7-9, що є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Що відомо про компанію Олис

Компанія Олис виробляє понад 200 видів обладнання для перероблення зернових на борошно та крупи, очищення та контролю якості зерна.

Потужність крупозаводів, які проєктує та встановлює Олис, – від 15 до 300 т на добу.

Частка експорту в реалізації продукції компанії – 25%.

Рівень локалізації обладнання, яке випускає одеське підприємство, становить близько 75%.

На підприємстві залучено 211 працівників.

Джерело: Дмитро Кисилевський

Фото: Дмитро Кисилевський

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