Скільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році: вирахування та сума

Мінімальна заробітна плата є важливим соціально-економічним індикатором, що визначає нижню межу оплати праці в Україні. Станом на квітень 2025 року її розмір становить 8 000 гривень. Однак сума, яку працівник фактично отримує на руки, відрізняється від номінальної через обов’язкові податки та збори.

Факти ICTV дізнавалися, cкільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році та які саме відрахування здійснюються.

Мінімальна зарплата: скільки отримують на руки

Основними обов’язковими платежами з нарахованої заробітної плати фізичної особи є ПДФО та військовий збір.

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Ставка ПДФО в Україні становить 18% від бази оподаткування. Базою оподаткування є нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) у частині, що утримується з працівника (хоча з мінімальної зарплати ЄСВ сплачує роботодавець, для розрахунку ПДФО береться повна нарахована сума).

Військовий збір запроваджено в Україні на підтримку Збройних сил. Його ставка становить 5% від нарахованої суми заробітної плати.

Скільки отримує працівник на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році: розрахунок

Розрахунок податків з мінімальної заробітної плати (8 000 грн):

Сума ПДФО (18%): 8 000 грн × 0.18 = 1 440 грн

Сума військового збору (5%): 8 000 грн × 0.05 = 400 грн

Зарплата на руки = Нарахована зарплата − ПДФО − Військовий збір

Зарплата на руки = 8 000 грн − 1 440 грн − 400 грн

Зарплата на руки = 6 160 грн

Отже, з мінімальної заробітної плати у розмірі 8 000 гривень у 2025 році буде утримано 1 440 гривень податку на доходи фізичних осіб та 400 гривень військового збору. Тому мінімальна зарплата чистими на руки у 2025 році – 6 160 гривень.

Нагадаємо, що роботодавець також сплачує за працівника єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який у 2025 році становить 22% від нарахованої заробітної плати (у випадку мінімальної зарплати це 1 760 грн). Однак цей платіж не утримується з працівника, а сплачується підприємством окремо до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Тому під час розрахунку суми “на руки” ЄСВ не враховується.

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