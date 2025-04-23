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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Скільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році: вирахування та сума

cкільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році,
Фото: Pixabay

Мінімальна заробітна плата є важливим соціально-економічним індикатором, що визначає нижню межу оплати праці в Україні. Станом на квітень 2025 року її розмір становить 8 000 гривень. Однак сума, яку працівник фактично отримує на руки, відрізняється від номінальної через обов’язкові податки та збори.  

Факти ICTV дізнавалися, cкільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році та які саме відрахування здійснюються. 

Мінімальна зарплата: скільки отримують на руки 

Основними обов’язковими платежами з нарахованої заробітної плати фізичної особи є ПДФО та військовий збір. 

Зараз дивляться

Ставка ПДФО в Україні становить 18% від бази оподаткування. Базою оподаткування є нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) у частині, що утримується з працівника (хоча з мінімальної зарплати ЄСВ сплачує роботодавець, для розрахунку ПДФО береться повна нарахована сума). 

Військовий збір запроваджено в Україні на підтримку Збройних сил. Його ставка становить 5% від нарахованої суми заробітної плати. 

Скільки отримує працівник на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році: розрахунок 

Розрахунок податків з мінімальної заробітної плати (8 000 грн): 

  • Сума ПДФО (18%): 8 000 грн × 0.18 = 1 440 грн 
  • Сума військового збору (5%): 8 000 грн × 0.05 = 400 грн 

Зарплата на руки = Нарахована зарплата − ПДФО − Військовий збір 

Зарплата на руки = 8 000 грн − 1 440 грн − 400 грн 

Зарплата на руки = 6 160 грн 

Отже, з мінімальної заробітної плати у розмірі 8 000 гривень у 2025 році буде утримано 1 440 гривень податку на доходи фізичних осіб та 400 гривень військового збору. Тому мінімальна зарплата чистими на руки у 2025 році – 6 160 гривень.  

Нагадаємо, що роботодавець також сплачує за працівника єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який у 2025 році становить 22% від нарахованої заробітної плати (у випадку мінімальної зарплати це 1 760 грн). Однак цей платіж не утримується з працівника, а сплачується підприємством окремо до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Тому під час розрахунку суми “на руки” ЄСВ не враховується. 

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Зарплати в Україні, Мінімальна зарплата, Податки
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