Економічні репарації: Україна пропонує запровадити спецмито на імпорт товарів РФ

Україна запропонувала запровадити спеціальне мито на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовані на відновлення держави.

Про це за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії.

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Доходи від заморожених російських активів

Він зазначив, що Україна вже має підтверджені $50 млрд доходів від заморожених російських активів, які використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.

– Використання російських заморожених активів. Але наша ціль — повна конфіскація. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії, – повідомив він.

До речі, раніше західні ЗМІ писали, що сенатори США закликали президента Дональда Трампа використати заморожені активи для тиску на РФ.

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