НБУ оцінив вплив торгових війн на економіку та валютний ринок України

У квітні торгові війни у світі майже не позначилися на економіці та валютному ринку України. Але в майбутньому можливі як негативні, так і позитивні наслідки.

Про це йдеться в підсумках засідання Комітету з монетарної політики НБУ, яке відбулося 16 квітня. Там вирішили залишити облікову ставку на рівні 15,5%.

Вплив торговельних війн на економіку та валютний ринок України

Загострення торговельних війн у світі на початку квітня не мало значного впливу на економіку та валютний ринок України.

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Як пояснили в НБУ, втрати від запровадження 10% мита США будуть незначними, оскільки частка експорту українських товарів до США становить лише 2,2% від загального обсягу.

Також зазначається, що через невеликі мита порівняно з іншими країнами українські товари, зокрема металургійна продукція, залишатимуться конкурентними на ринку США.

За оцінкою Національного банку України, країна може постраждати від торговельних війн через можливе зменшення попиту у світі, але цього поки що не сталося.

З іншого боку, через очікування уповільнення світової економіки ціни на нафту вже знизилися, що може допомогти зменшити інфляцію.

Міжнародні резерви України

За підсумками березня міжнародні резерви України зросли до $42,4 млрд. Це стало можливим завдяки поліпшенню ситуації на валютному ринку та активному надходженню зовнішньої допомоги.

Крім того, цього року Україна очікує на рекордну суму фінансової допомоги з-за кордону – близько $55 млрд, переважно за програмою ERA Loans.

– Таким чином, резерви залишатимуться на високому рівні, а НБУ й надалі забезпечуватиме стійку ситуацію на валютному ринку шляхом компенсації дефіциту валюти в приватному секторі та згладжування надмірних курсових коливань, – заявили в Нацбанку.

Джерело : НБУ

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