Біоетанол у бензині: як зміниться якість і вартість палива на АЗС з 1 травня

Із 1 травня 2025 року в Україні вступає в силу закон №3356-д, який зобов’язує додавати рідке біопаливо до автомобільного бензину.

Факти ICTV дізнавалися, як вплине суміш бензину та біоетанолу на роботу автомобіля та як це позначиться на вартості палива.

Закон про обов’язкову частку біоетанолу у бензині: що відомо

Згідно з оновленням закону Про альтернативні види палива, мінімальний вміст біоетанолу в бензині має становити не менше 5%.

Зараз дивляться

Цей крок – частина загальної стратегії держави щодо переходу на стійкі джерела енергії, зниження викидів парникових газів та підтримки аграрного сектору. Використання біоетанолу не лише зменшить негативний вплив транспорту на довкілля, а й створить додатковий попит на продукцію українських фермерів.

Серед основних переваг такого рішення – зниження шкідливих викидів, підтримка вітчизняного виробництва та зміцнення енергетичної незалежності країни.

Що таке біоетанол і навіщо його додавати у бензин

Біоетанол – це спирт, отриманий із рослинної сировини, зокрема кукурудзи, який додають до бензину задля зменшення шкідливих викидів у повітря. Крім того, спирт є відновлюваним джерелом енергії, оскільки виробляється з сільськогосподарських культур.

За словами керівника консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, Україна, як і Європа, залежить від імпорту нафти та нафтопродуктів. Заміна частини імпортного пального спиртом власного виробництва може зменшити цю залежність. Як країна-кандидат на членство в ЄС, Україна має впроваджувати європейські норми, серед яких – і використання біопалива.

У країнах Європи та США такі добавки вже давно стали звичними: наприклад, у ЄС широко застосовують бензин марки E10.

Біоетанол у бензині: як зміниться вартість палива

За словами Сергія Куюна, купівля бензину Е5 може виявитися дорожчою. Європейські виробники переважно випускають Е10, який є стандартом у більшості східноєвропейських країн.

Для виробництва Е5 їм потрібні окремі потужності, що призводить до додаткових витрат у розмірі 15-25 доларів за тонну (50-80 копійок на літр). Очікується, що травневе падіння цін на нафту може частково компенсувати цю різницю, зробивши її непомітною.

– Сподіваюся, що через падіння цін на нафту ми в травні отримаємо -3 грн/л, і ніхто нічого не помітить, – зазначив експерт.

Як суміш бензину зі спиртом позначиться на роботі авто

Як зазначає Сергій Куюн, обов’язкове додавання біоетанолу в Європі практикується вже понад 15 років, там використовуються аналогічні автомобілі. Заміна шкідливого октанопідвищувального компонента на корисний біоетанол вважається позитивною зміною.

Додавання біоетанолу в бензин: вплив на АЗС

За словами експерта, біоетанол є гігроскопічним і поглинає воду. Це може призвести до розшарування бензинової суміші та втрати її експлуатаційних властивостей. Тому якість зберігання та транспортування біобензину є критично важливою.

– Постачальник може закупити якісний Е5, але якщо у нього у бензовозі, резервуарі на нафтобазі або АЗС є підтоварна вода – будуть проблеми, – говорить експерт.

Перехід на біобензин вимагає принципово нової технологічної культури на всіх етапах – від нафтобаз до АЗС. Це передбачає інвестиції в персонал, інфраструктуру та лабораторії контролю якості. Сергій Куюн не впевнений, що більшість українських заправок готові до таких змін.

– Рекомендую не економити щонайменше цих два місяці й не шукати мінімальних цін на бензин. Той, хто дбає про якість, дешево продавати не може. Та й у разі чого нормальна мережа з іменем завжди піде назустріч, – зазначив експерт.

Представники великих мереж АЗС (ОККО, Амік, “Укрнафта”) вже почали підготовку до переходу, але висловлюють побоювання щодо можливих проблем.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.