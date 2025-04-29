Які пільги передбачені для ВПО у 2025 році: перелік

У 2025 році держава продовжує надавати підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені залишити свої домівки через воєнні дії на території України.

Що відомо про пільги для ВПО у 2025 році та яка допомога передбачена — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про пільги для переселенців у 2025 році

У 2025 році уряд вніс зміни до порядку надання пільг окремим категоріям громадян.

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Допомога надається, якщо дохід ВПО на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 4 240 грн.

Якщо людина вже отримувала допомогу, тоді виплати продовжать автоматично. ВПО, які вперше звертаються за допомогою, можуть подати заяву через застосунок Дія.

Які передбачені пільги для ВПО у 2025 році

Допомога на проживання для ВПО

Щомісячні виплати на проживання для вразливих категорій становлять:

3 000 грн — для осіб з інвалідністю, дітей, пенсіонерів;

2 000 грн — для інших категорій осіб.

Виплати здійснюються до моменту відновлення житла або повернення у безпечні регіони.

Компенсація за оренду житла

У 2025 році держава частково компенсує вартість оренди або надає тимчасове житло для ВПО. Родини мають право на отримання субсидії, якщо витрачають на оренду житла понад 20% своїх сукупних доходів.

Щоб оформити субсидію на оренду житла, необхідно мати договір оренди та подати заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.

Також для ВПО діє програма єВідновлення, яка передбачає фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла.

За програмою Прихисток для ВПО передбачені виплати власникам житла, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб. Такі особи можуть отримати 450 грн на місяць за кожну розміщену у себе людину.

Безоплатне житло для ВПО

Скористатися можливістю можуть ВПО, які не мають власного житла або володіють площею менш як 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство. Таке житло надається безкоштовно на рік із можливістю продовження терміну.

Освіта та навчання для дітей ВПО

Діти ВПО мають право на:

першочергове зарахування до дитсадків і шкіл (також держава забезпечує безкоштовне харчування у закладах освіти); пільговий вступ до вишів за окремими квотами; безкоштовне навчання у деяких закладах вищої освіти або знижки на оплату. Зокрема, допомога передбачена для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. студенти ВПО мають право на соціальну стипендію, безкоштовне харчування, пільгове (безкоштовне) проживання у гуртожитках.

Також для дітей переселенців передбачений безкоштовний відпочинок та оздоровлення.

Гранти на власну справу

ВПО мають доступ до низки програм підтримки, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності або на започаткування власної справи. Отримати грант можуть ВПО та українці, які повернулись додому, а також приймальні громади Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Також ВПО, у рамках програми, можуть скористатися програмами перекваліфікації, безкоштовними курсами та ваучерами на освіту.

Медична допомога

ВПО гарантований доступ до безоплатних медичних послуг у будь-якому регіоні України.

Також діє програма Доступні ліки для ВПО, які можуть отримати люди з хронічними захворюваннями.

Протягом періоду отримання допомоги постійно відбувається перевірка, чи відповідають ВПО критеріям для отримання виплат.

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