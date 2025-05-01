Пенсії з 1 травня 2025: що зміниться та кому підвищать виплати

В Україні не буде масштабного підвищення пенсій з 1 травня 2025 року для всіх. Однак деякі пенсіонери все ж отримають надбавки.

Які зміни чекають на українців з 1 травня 2025 року і чи буде підвищення пенсій – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи буде перерахунок пенсій із 1 травня

Після квітневого підвищення пенсій для людей віком від 65 років з повним стажем і автоматичного перерахунку для працюючих пенсіонерів з 1 травня нових загальних надбавок не передбачено.

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Тобто в Україні пенсії з 1 травня для більшості громадян не зміняться.

Тоді як працюючі пенсіонери й надалі отримуватимуть підвищену пенсію, яку їм перерахували у квітні. Виплати перерахованих сум за квітень і травень мають надійти в червні.

Пенсії з 1 травня: кому підвищать

Певне підвищення пенсій з 1 травня чекає на тих людей, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.

Так звані вікові доплати нараховуються автоматично, якщо загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір таких доплат становить:

для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – до 300 грн ;

; для громадян віком від 75 до 80 років – до 456 грн ;

; для пенсіонерів віком від 80 років і старше – до 570 грн.

Пенсії з 1 травня 2025 року: зміни для ВПО

Пенсіонерам, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, але не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, потрібно це зробити в травні, щоб відновити отримання виплат.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, пройти ідентифікацію можна:

особисто в Ощадбанку або сервісному центрі Пенсійного фонду, надавши документ, що посвідчує особу;

авторизувавшись в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою електронного підпису Дія.Підпис;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

у консульстві за кордоном (для пенсіонерів ВПО, які живуть за межами України).

До моменту проходження перевірки пенсія не виплачується, але кошти зберігаються на рахунку. Після ідентифікації виплати відновляться.

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