Вартість міжнародних облігацій України зросла після угоди з США щодо копалин

Вартість міжнародних облігацій України зросла після того, як Київ і Вашингтон підписали угоду про природні ресурси.

Що відбувається з українськими облігаціями після угоди зі США

Як повідомляє Sky News, українські облігації почали зростати після підписання угоди зі США про корисні копалини.

За інформацією видання, уряди та компанії продають міжнародні облігації на світових ринках, щоб залучити капітал, збільшити інвестиції та знизити вартість позик.

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Подібно до казначейських облігацій США, вони продають інвесторам на міжнародних ринках для залучення коштів з обіцянкою повернути їх будь-якому потенційному інвестору, зазначили у виданні.

– Сьогодні міжнародний борг України зріс на понад два центи за долар – це означає, що вони отримають більше капіталу від його продажу, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у виданні, капітал від облігацій сприятиме фонду реконструкції. За попередніми оцінками, Україні знадобиться понад $500 млрд для відновлення після війни.

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