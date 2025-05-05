Надбавка до пенсії 2025: хто отримає додаткові кошти

Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати.

Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2025 році.

Надбавки пенсіонерам у 2025 році: розміри пенсій

Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж.

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Розмір пенсій після підвищення:

Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.

Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн.

Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримують доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+.

Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) мають доплату до 3 323 грн.

Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 038 грн.

Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримують не менше за 3 613 грн.

Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2025 році після 70 років

Надбавку до пенсії у 2025 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років. З 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.

Джерело : Пенсійний фонд

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