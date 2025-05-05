Надбавка до пенсії 2025: хто отримає додаткові кошти
Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати.
Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2025 році.
Надбавки пенсіонерам у 2025 році: розміри пенсій
Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж.
Розмір пенсій після підвищення:
- Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.
- Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн.
- Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримують доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+.
- Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) мають доплату до 3 323 грн.
- Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 038 грн.
Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримують не менше за 3 613 грн.
Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2025 році після 70 років
Надбавку до пенсії у 2025 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років. З 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.
Розмір надбавки до пенсії 2025:
- 70-74 роки – доплата 300 грн;
- 75-79 років – 456 грн;
- 80+ років – 570 грн.
Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.