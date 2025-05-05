Укр Рус
Укр Рус
Популярні Пояснюємо
Чи потрібно вмикати фари вдень у місті і коли це обов’язково
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Пенсії з 1 травня 2025: що зміниться та кому підвищать виплати
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Інфографіка
Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт
Пояснюємо
Пояснюємо
Марина Терюханова, редакторка стрічки

Надбавка до пенсії 2025: хто отримає додаткові кошти

надбавка до пенсії 2025
Фото: Pexels

Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати. 

Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2025 році. 

Надбавки пенсіонерам у 2025 році: розміри пенсій 

Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж. 

Зараз дивляться

Розмір пенсій після підвищення: 

  • Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму. 
  • Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн. 
  • Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримують доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+. 
  • Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) мають доплату до 3 323 грн. 
  • Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 038 грн.

Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримують не менше за 3 613 грн. 

Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2025 році після 70 років 

Надбавку до пенсії у 2025 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років. З 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн. 

Розмір надбавки до пенсії 2025: 

  • 70-74 роки – доплата 300 грн;
  • 75-79 років – 456 грн;
  • 80+ років – 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду. 

Джерело: Пенсійний фонд
Пенсії, Пенсійний фонд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь