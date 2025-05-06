Стан фінансування соціальних виплат у травні 2025 року
Для багатьох українців соціальні виплати, пенсії є основним, а часто й єдиним джерелом доходу. Саме на ці кошти вони покладають свої надії, з нетерпінням чекаючи кожної виплати, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим для життя.
Факти ICTV дізнавалися, коли відбувається фінансування соціальних виплат у травні.
В яких числах відбувається фінансування соціальних виплат у травні
У травні 2025 року фінансування соціальних виплат здійснюється відповідно до затвердженого календаря та в межах бюджетних асигнувань. Йдеться про пенсійні нарахування, страхові виплати, допомоги та інші соціальні трансфери, які є критично важливими для мільйонів українців.
Фінансування пенсій та соціальних допомог відбувається згідно із затвердженим графіком і розпочато з першого травня. Виплати здійснюються поетапно — щоденно. Першими зазвичай отримують кошти ті громадяни, які обслуговуються через банки, далі — через АТ Укрпошта із доставкою додому або в сільські відділення.
Обсяги фінансування соціальних виплат у травні 2025 року
Пенсійний фонд України відзвітував про фінасування пенсій та соціальних виплат станом на 5 травня.
Станом на 5 травня, на пенсійні виплати виділили – 15,1 млрд грн, з них:
- 2,5 млрд грн – через АТ Укрпошта;
- 12,6 млрд грн – через уповноважені банки.
Страхові виплати – 1,47 млрд грн, зокрема 231,6 млн грн – на оплату лікарняних.
У травні органи Пенсійного фонду України надали 139,9 тисячі послуг громадянам, які звернулися по допомогу.