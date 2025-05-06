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Стан фінансування соціальних виплат у травні 2025 року

фінансування соціальних виплат у травні,
Фото: Pixabay

Для багатьох українців соціальні виплати, пенсії є основним, а часто й єдиним джерелом доходу. Саме на ці кошти вони покладають свої надії, з нетерпінням чекаючи кожної виплати, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим для життя. 

Факти ICTV дізнавалися, коли відбувається фінансування соціальних виплат у травні. 

В яких числах відбувається фінансування соціальних виплат у травні 

У травні 2025 року фінансування соціальних виплат здійснюється відповідно до затвердженого календаря та в межах бюджетних асигнувань. Йдеться про пенсійні нарахування, страхові виплати, допомоги та інші соціальні трансфери, які є критично важливими для мільйонів українців. 

Зараз дивляться

Фінансування пенсій та соціальних допомог відбувається згідно із затвердженим графіком і розпочато з першого травня. Виплати здійснюються поетапно — щоденно. Першими зазвичай отримують кошти ті громадяни, які обслуговуються через банки, далі — через АТ Укрпошта із доставкою додому або в сільські відділення. 

Обсяги фінансування соціальних виплат у травні 2025 року 

Пенсійний фонд України відзвітував про фінасування пенсій та соціальних виплат станом на 5 травня. 

Станом на 5 травня, на пенсійні виплати виділили – 15,1 млрд грн, з них: 

  • 2,5 млрд грн – через АТ Укрпошта; 
  • 12,6 млрд грн – через уповноважені банки. 

Страхові виплати – 1,47 млрд грн, зокрема 231,6 млн грн – на оплату лікарняних. 

У травні органи Пенсійного фонду України надали 139,9 тисячі послуг громадянам, які звернулися по допомогу. 

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Джерело: Пенсійний фонд
Пенсії, Пенсійний фонд
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