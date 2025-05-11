Робочі місця та інвестиції: що отримає Україна від угоди про копалини
Україна може послабити монополію Китаю на ринку рідкісноземельних металів, якщо отримає доступ до сучасних західних технологій.
Як відсутність технологій вплинула на розробку копалин
Таку думку в інтерв’ю висловила доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.
– Думаю, якщо не вихопити, то хоча б уже цю монополію пригальмувати – так, це реально. Хороші резерви у нас є, але треба над цим працювати, – зазначає вона.
На думку вченої, ключова проблема – відсутність технологій.
Україна роками не розробляла методик видобутку рідкісноземельних металів, хоч ще 1939-го США почали створювати стратегічні запаси цих елементів.
– В Україні ж вони не вивчалися, не розроблялися, – констатує Ремезова.
Причина – орієнтація радянської геології на Росію. Перспективні українські родовища, як-от Пержанське, залишалися недоторканими.
– Вважали, що для України є чорні метали, вугілля – і досить. Ще титан додався в 50-ті роки, – пояснює геологиня.
Ще один виклик – застарілі методики підрахунку запасів. Вони досі базуються на радянських класифікаціях, які іноземні інвестори не визнають.
– Треба навчити вже молодих людей, як із цим працювати… Створювати комп’ютерні моделі, щоб це було сприйнято інвесторами, – додає Ремезова.
Робочі місця для українців та інвестиції
Водночас, за її словами, США могли б принести Україні не тільки технології, а й інвестиції та робочі місця.
– Що дасть нам співпраця зі Штатами? Технології експлуатаційної розвідки родовищ, підрахунки за міжнародними класифікаціями. І, звісно, робочі місця: фахівців за тисячі миль не повезуть, їх будуть наймати тут, – каже вона.
Однак перш ніж розпочати промисловий видобуток, слід подолати ще одну перешкоду – закритість даних.
З 2005 року інформація про запаси рідкісноземельних металів в Україні офіційно недоступна.
Олена Ремезова зауважує, що Україні не варто покладатися на досвід Росії чи Китаю через відсутність сучасних технологій та екологічні ризики.
– Технології мають бути екологічно чисті, передові. У Китаї довелося виселяти села через забруднення. Таке в центрі Європи робити не можна, – пояснює вона.
Співпраця зі США, за її словами, дозволить Україні не тільки точно оцінити запаси, а й розпочати будівництво сучасної індустрії навколо критично важливих металів.