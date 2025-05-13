Бюджетні зміни для угоди з США: фінальне голосування у Раді може відбутися в червні

У червні Верховна Рада розгляне в цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди між Україною та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.

Про це на брифінгу повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк.

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для угоди зі США

– Знаючи графік роботи парламенту, я думаю, що друге читання, тобто фінальне голосування, відбудеться не раніше ніж початок червня 2025 року, – сказав Железняк.

Тобто це може статися через місяць, після того як на пленарному засіданні 13 травня парламент ухвалив за основу законопроєкт № 13256 у першому читанні. 286 народних депутатів підтримали документ.

Зараз дивляться

Законопроєкт передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України, щоб втілити угоду між урядами України та Сполучених Штатів щодо створення спільного інвестиційного фонду для відновлення України.

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