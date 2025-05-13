Доплата вчителям 2025: сума та коли виплачуватимуть

Видатки державного бюджету на 2025 рік збільшено на 50 млрд грн, із яких майже половина піде на доплату вчителям та інвестиційні проєкти у сфері освіти, — повідомила народна депутатка, заступниця голови відповідного парламентського комітету Леся Забуранна.

Що відомо про надбавки вчителям у 2025 році, кому вони нараховуються та коли виплачуються — читайте на Фактах ICTV.

Доплати вчителям у 2025 році: що відомо

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 січня 2025 року щомісяця вчителям до заробітної плати додатково нараховуватимуть тисячу гривень.

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Ця сума встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця розташування школи (у селі чи місті), — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Ці кошти не підпадають під оподаткування, тобто виплачуються ″на руки″. З вересня ця сума має зрости до 2 000 грн.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, доплата у розмірі 1 тис. грн вчителям є обов’язковою, тому інші надбавки не повинні зменшуватися.

У Міносвіти просять вчителів, які ще не отримали доплату, поцікавитися в їхньому управлінні освіти, чи розподілила місцева рада кошти. Якщо ні, то кошти виплатять після засідання місцевої ради, зазначили там.

– Мета встановлення доплати – збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим, – наголосили у Міносвіти.

Вчительська тисяча — як отримати

За словами глави МОН, щоб отримати доплату 1 000 грн, вчителям не потрібно робити жодних дій. Нарахування відбуваються автоматично.

Рішення щодо додаткових нарахувань у розмірі 1 тис. грн було ухвалено для підтримки освітян, які навчають та виховують молодь навіть під час війни, яка потім будуватиме майбутнє України.

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