ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк розвитку і реконструкції (ЄБРР) переглянув свої очікування щодо зростання економіки України у 2025 році. Якщо раніше банк прогнозував зростання ВВП на 3,5%, то тепер очікує лише 3,3%.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

ЄБРР знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Причиною зниження називають вплив війни та загальну нестабільність у світовій торгівлі.

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– Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні глобальні торговельні суперечності додадуть ризиків до вже високої невизначеності, пов’язаної з війною Росії проти України, – наголошується в повідомленні банку.

Однак ЄБРР поки що зберігає оптимізм щодо 2026 року – за умови завершення війни та початку активного післявоєнного відновлення прогноз залишається на рівні 5%.

Банк зазначає, що у 2025 році стабільна фінансова допомога від ЄС через програму Ukraine Facility, а також кошти від заморожених російських активів, надані країнами G7, дадуть змогу повністю покрити зовнішній та фіскальний дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність.

Прогнозується, що активні державні витрати та зростання обсягів військових замовлень для українських виробників сприятимуть подальшому зростанню економіки.

Водночас банк звернув увагу на те, що із середини 2024 року економічне зростання в Україні почало сповільнюватися, а інфляція – прискорюватися, що пов’язано з тривалою війною.

Темпи зростання ВВП у 2024 році істотно впали: якщо в першій половині року вони перевищували 5%, то в другій – знизилися до приблизно 2%, через що річний показник впав до 2,9%.

Серед головних причин – нестача електроенергії через російські атаки, слабкий урожай і брак робочої сили.

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