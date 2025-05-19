Чому у травні житлова субсидія менша: основні причини

Багато українців помітили, що у травні 2025 року нарахували менший розмір субсидії, ніж у попередні місяці.

Які причини та як відбувається нарахування субсидії у травні 2025 року — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як нараховується субсидія у 2025 році

Житлова субсидія — цільова соціальна підтримка з боку держави для тих громадян, які не мають змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

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Розмір такої допомоги визначається виходячи з матеріального та майнового становища родини або окремого домогосподарства.

Субсидія на житлово-комунальні послуги надається з урахуванням опалювального сезону, тобто до дати закінчення опалювального сезону.

Чому у травні житлова субсидія менша

Субсидії за жовтень і квітень враховують фактичну тривалість опалювального періоду, тобто з 16 жовтня по 15 квітня. Це означає, що нарахування субсидії у травні та виплата за квітень, яка надходить у травні, враховує всі комунальні послуги, надані упродовж місяця, включно з половиною квітня.

У ПФУ зазначають, що субсидія на оплату централізованого, автономного чи індивідуального опалення (зокрема, постачання теплової енергії, природного газу або електроенергії, що використовуються для обігріву житла) за квітень була обчислена з урахуванням нормативів, встановлених на період з 1 до 15 квітня включно, тобто відповідно до тривалості опалювального сезону.

Такий порядок розрахування визначений пунктом 70 Положення про призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Нарахування субсидії у травні: що треба знати

Пенсійний фонд України (ПФУ) також зазначає, що з 1 травня розпочався перегляд права на призначення субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року.

Для більшості громадян, які вже отримують субсидію, переоформлення буде здійснено автоматично, якщо не відбулося змін у складі родини чи доходах, і немає заборгованості за комунальні послуги.

Проте деяким категоріям громадян потрібно повторно подати документи. Зокрема:

внутрішньо переміщеним особам;

домогосподарствам, які орендують житло;

сім’ям, де фактично мешкає менше осіб, ніж зареєстровано;

тим особам, хто звертається за субсидією на закупівлю твердого палива, скрапленого газу або пічного пального.

Таким людям необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України із заявою та декларацією про доходи та витрати, або зі спрощеною заявою.

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