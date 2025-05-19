До реєстру збитків від агресії РФ надійшло понад 27,5 тис. заяв – Мінюст

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), отримав від українців понад 27,5 тис. заяв на відшкодування.

Як працює реєстр

Запущений у квітні 2024 року, Реєстр став першим елементом міжнародного компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення відшкодування постраждалим від російської агресії.

Створений під егідою Ради Європи, він систематизує заяви про шкоду, завдану з 24 лютого 2022 року.

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Це забезпечує верифіковану базу для подальших рішень відповідних комісій щодо подальших компенсацій.

Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами над реалізацією всіх складових механізму.

Заяви можуть подавати фізичні і юридичні особи через портал Дія, процес триває до 20 хвилин.

Наразі доступні 10 категорій: від серйозних травм тіла до пошкодження нерухомого майна.

Створення міжнародного компенсаційного механізму відбувається поетапно. Наразі триває робота над Комісією з розгляду заяв, а також над формуванням компенсаційного фонду.

Очікується, що до кінця 2025 року буде підписано міжнародний договір про створення комісії.

Реєстрація заяви — це важливий крок до документування втрат і отримання компенсації в майбутньому.

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