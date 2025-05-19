Коли будуть виплати ВПО та що відомо про розширення субсидій на оренду житла

Життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО) пов’язане зі значними труднощами та випробуваннями. Держава надає підтримку ВПО, зокрема через виплату грошової допомоги на проживання. Крім того, існують механізми, спрямовані на полегшення фінансового тягаря, пов’язаного з орендою житла, такі як субсидії.

Факти ICTV дізнавалися, коли будуть виплати ВПО у травні.

Коли будуть виплати ВПО у травні 2025 року

У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжують отримувати державну грошову допомогу на проживання. Виплати проводяться щомісяця, а строки надходження залишаються без змін.

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Дати фінансування виплат ВПО у травні 2025 року:

15 травня

28 травня

Ці дати можуть дещо відрізнятися залежно від банку або поштового відділення.

У травні 2025 року розмір допомоги становить:

2 000 грн на місяць — для дорослих;

3 000 грн на місяць — для дітей та осіб з інвалідністю.

Ці суми залишаться незмінними, адже у березні 2025 року уряд продовжив виплати ще на пів року.

Чи було фінансування виплат ВПО у травні

Частина внутрішньо переміщених осіб уже отримала виплати на проживання 15 травня. Для наступних категорій виплати здійснюватимуться 28 травня.

Своєю чергою Пенсійний фонд відзвітував, що на житлові субсидії та пільги станом на 18 травня було виділено 3060,4 млн грн. Частину з цих грошей направлено на субсидії для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло.

Уряд розширив можливості надання субсидій на оренду житла для ВПО

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка суттєво розширює можливості отримання субсидії на оренду для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цим змінам більша кількість людей зможе скористатися цією допомогою, а її розмір буде збільшено. Раніше сім’ї з доходами, вище встановленого порогу, не мали права на субсидію, але тепер вони також зможуть її отримати.

За словами заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, це не єдині зміни. Було скасовано обмеження, яке дозволяло отримувати субсидію лише протягом одного року. Якщо родина має низькі доходи і потребує допомоги держави, вона зможе отримувати підтримку протягом довшого часу.

Також запроваджено можливість офіційної оренди частини приміщення — тепер людина може оформити субсидію, навіть якщо винаймає лише кімнату, а не всю квартиру чи будинок. Крім того, ВПО та власники житла можуть використовувати власні договори найму, а не лише типові, затверджені державою.

Щоб дізнатися про стан виплат або отримати додаткову інформацію, можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу соціального захисту за місцем проживання.

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