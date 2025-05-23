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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Фонд реконструкції офіційно запущено – Свириденко

Юлія Свириденко, Джулі С. Девіс

Україна і США завершили всі необхідні формальності для запуску спільного Фонду реконструкції в рамках угоди про надра.

Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 травня.

Україна і США запустили Фонд реконструкції

За словами Свириденко, останнім кроком до запуску Фонду стала дипломатична нота від Америки, яку вона отримала 23 травня від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс.

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– Фонд офіційно запущено. Я хочу подякувати всім, хто зробив це можливим. Наша переговорна команда виконала мандат, встановлений президентом України Володимиром Зеленським, – повідомила вона.

Міністр пояснила, що між Україною та США встановили справжню співпрацю – на рівних умовах, з повагою до інтересів України та спільним ухваленням рішень.

За її словами, цей Фонд є “символом довгострокових стратегічних зобов’язань”. Обидві країни разом вкладатимуть кошти у відновлення та розвиток України так, щоб це не шкодило нашій незалежності та працювало на краще майбутнє.

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Юлія Свириденко

Джерело: Юлія Свириденко

Фото: Юлія Свириденко

США, Україна, Юлія Свириденко
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