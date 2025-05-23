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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
4 хв.

Штраф за червоні покажчики повороту 2025: розмір та коли накладається

штраф за червоні поворотники
Фото: Pixabay

В Україні колір покажчиків повороту регулюється Національним стандартом України Колісні транспортні засоби (ДСТУ 3649:2010, пункт 6.1.5). За правилами, передні, бічні та задні покажчики повороту повинні бути лише жовтого кольору, водночас сигнали гальмування (стоп-сигнали) — червоного.

Який передбачено штраф за червоні поворотники в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи передбачено штраф за червоні поворотники у 2025 році

Використання червоних покажчиків повороту на транспортних засобах є порушенням чинних стандартів і може призвести до накладення штрафів. Адже згідно з ДСТУ 3649:2010, покажчики повороту повинні бути жовтого кольору. Ця вимога діє з 2017 року і спрямована на уніфікацію світлових сигналів для підвищення безпеки дорожнього руху.

Зараз дивляться

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що інколи водії купують вживані авто за кордоном. У деяких країнах дозволено використовувати червоні покажчики повороту. Проте такі машини не завжди відповідають українським вимогам.

Тому транспортні засоби, ввезені в Україну, повинні пройти сертифікацію, яка підтверджує їх відповідність національним стандартам.

— Однак навіть після успішної сертифікації та реєстрації автомобіля з червоними покажчиками повороту водій може зіткнутися з накладенням штрафів. У таких випадках рекомендується мати з собою сертифікат відповідності та свідоцтво про реєстрацію для надання інспекторам, — наголошують юристи.

Штраф за червоні поворотники: сума

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 121), експлуатація транспортного засобу, переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн.

За повторне порушення протягом року передбачено штраф у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн – 1700 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

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