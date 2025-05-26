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Ціна на нафту сьогодні та чого очікувати далі

цена на нефть сегодня
Фото: Pixabay

У понеділок ціни на нафту показали незначне зростання після рішення президента США Дональда Трампа подовжити термін торгових переговорів з Євросоюзом, що зменшило побоювання щодо можливого введення тарифів, які могли б негативно вплинути на глобальну економіку. 

Факти ICTV дізнавалися, чому зростають ціни на нафту та чого очікувати у майбутньому. 

Яка ціна на нафту сьогодні 

Станом на 12:19 26 травня за Києвом, ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 39 центів (0,6%) — до 65,17 долара за барель. У той же час нафта марки West Texas Intermediate зросла в ціні на 33 центи (0,5%) — до 61,86 долара за барель. 

Зараз дивляться

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що позитивну динаміку на ринку нафти та американських акцій зранку спричинило саме оголошення Трампа про відтермінування переговорів в ЄС. 

Президент США пояснив, що пішов на продовження переговорів до 9 липня після звернення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила на потребі додаткового часу для досягнення компромісу. 

Що буде з цінами на нафту 

Сікамор також додав, що новини про торговельні переговори, тарифи та фіскальні проблеми залишатимуться головними чинниками, які формуватимуть настрій інвесторів і динаміку нафтових цін протягом тижня. 

Раніше, в п’ятницю, котирування Brent і WTI вже зросли на 0,5% — на тлі повільного прогресу в ядерних переговорах між США та Іраном, що зменшило ризики повернення іранської нафти на світовий ринок. Додатковий вплив мали закриття позицій американськими трейдерами перед довгими вихідними з нагоди Дня пам’яті. 

Американські нафтовидобувні компанії, реагуючи на падіння цін на нафту, минулого тижня зменшили кількість активних бурових установок на 8 одиниць — до 465, що є найнижчим рівнем з листопада 2021 року. 

Проте зростання цін було обмежене очікуваннями щодо можливого рішення ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти та її союзники) на зустрічі наступного тижня збільшити видобуток ще на 411 тисяч барелів на добу в липні. 

Сувро Саркар, провідний енергетичний аналітик DBS Bank, зазначив, що нафта вже перебуває під тиском через агресивну стратегію збільшення видобутку з боку ОПЕК+ та ситуацію, яку він охарактеризував як “міні-війну цін на нафту”. За його словами, ймовірне подальше зростання цін на нафту буде обмежене рішенням ОПЕК+ у найближчі дні. 

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Джерело: Reuters
ціни на нафту
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