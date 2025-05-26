Які найдорожчі спеціальності у вишах України були у 2024 році

У 2025 році МОН хоче спонукати державні заклади вищої освіти підвищити ціни на контракт для низки спеціальностей до 50 тис. грн за рік. Зміни можуть торкнутися таких популярних напрямів, як економіка, право, менеджмент, туризм та журналістика.

Які були популярні спеціальності минулого року та якими були ціни на навчання у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які найпопулярніші спеціальності були у 2024 році

Освітній портал Education зазначає, що у 2024 році найбільш популярною спеціальністю серед абітурієнтів була Психологія. На неї було подано 47 672 заяв.

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До лідерів також увійшли:

комп’ютерні науки, IT;

інженерія програмного забезпечення;

маркетинг, економіка;

менеджмент;

філологія;

кібербезпека та захист інформації.

Варто зазначити, що спеціальність Право, яка у минулі роки займала лідерські позиції, у 2024 році не потрапила до п’ятірки лідерів.

Скільки коштує здобути освіту в Україні – далі в матеріалі.

Які найдорожчі спеціальності були у вишах України у 2024 році

З року в рік навчання в закладах вищої освіти стає дорожчим.

Так у 2022 році середня вартість навчання в українських вишах становила — 20 532 грн. У 2023 році — 23 491 грн, а у 2024 ціна зросла — до 26 629 грн.

Минулого року найдорожчими спеціальностями у вишах України були:

спеціальність стоматологія — у середньому навчання обходилося у 44 608 грн;

для студентів, які обрали медицину — вартість складала приблизно 44 149 грн;

аудіовізуальне мистецтво та виробництво — в середньому коштувало 40 703 грн;

за богослов’я — необхідно було сплатити близько 40 674 грн;

освіта з педіатрії — оцінювалася у середньому в 39 836 грн;

вартість навчання на спеціальності медична психологія — становила 38 603 грн;

для студентів спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — середня вартість дорівнювала 37 935 грн;

студенти, які навчалися на музичному мистецтві — сплачували 37 621 грн;

освоєння сценічного мистецтва — коштувало близько 37 243 грн;

навчання на системному аналізі торік обходилося в середньому у 36 947 грн.

Джерело: Освітній портал Education

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