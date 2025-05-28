Курс долара у червні 2025: прогноз експерта та фактори стабільності

Із початку весни офіційний курс гривні демонструє помітну стабільність, не перевищуючи стартового рівня 2025 року — 42,02 грн за долар.

Натомість він залишався нижчим від цієї позначки, коливаючись у межах від 2,5% у квітні до 1% у травні.

На тлі середньорічного прогнозу у 45 грн/долар це свідчить про стабільний курсовий тренд навколо 42 грн, який наразі не долається ринком.

Зараз дивляться

Про те, чого варто очікувати від курсу долара в червні, Факти ICTV розпитали у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус банку Сергія Мамедова.

Прогноз курсу долара на червень

За словами експерта ця тенденція має цілком об’єктивні причини.

Серед ключових чинників впливу на прогноз курсу долара на червень Мамедов називає кілька.

По-перше, підвищений попит на валюту наприкінці 2024 року та на початку 2025-го спричинив насичення ринку.

– Придбання валюти перевищувало середній рівень на 30–40%, що сформувало об’єктивну паузу в активності громадян, — зазначає він.

По-друге, потужною підтримкою є рекордний обсяг міжнародних резервів — понад $46,7 млрд на кінець квітня.

– Це дає змогу НБУ ефективно збалансовувати попит і пропозицію на валютному ринку через інтервенції, не допускаючи надмірних коливань, — додає банкір.

По-третє, вагомим стабілізатором є очікуване надходження міжнародної допомоги у 2025 році — близько $55 млрд, з яких бюджет потребує лише $38,4 млрд.

– Маємо додатковий буфер для реагування на зовнішні ризики, — зазначає Мамедов.

Ще одним чинником він називає зміцнення євро щодо долара. Від початку року євро на українському ринку зріс з 43–43,5 грн до майже 47 грн, що становить майже 9%.

– Це коригування тісно пов’язане з міжнародними тенденціями, — пояснює експерт.

Яким буде курс долара у червні 2025 року

Щодо червня, за словами Мамедова, тренд травня, найімовірніше, збережеться:

– Не можна виключати, що офіційний курс все ж таки впритул наблизиться або ж незначно перевищить рівень у 42 грн за долар. Проте будь-які зміни й надалі відбуватимуться плавно, без різких стрибків.

Очікується, що в червні курс долара перебуватиме у межах 41,6–42 грн. Попит на валюту, за його словами, зростатиме поступово, з огляду на інфляційний тиск.

– Особливо в умовах очікуваного піку зростання споживчих цін у травні–червні, – додає експерт.

Яким буде курс євро у червні

Щодо євро, ситуація залежатиме від торгів пари євро/долар:

– Очікуване співвідношення — 1 євро дорівнюватиме 1,05–1,15 долара. Такий діапазон пояснюється значною невизначеністю, пов’язаною з митною політикою США, а також із реакцією великих гравців на глобальних фінансових ринках, – сказав Мамедов.

У підсумку, експерт зауважив, що червень, найімовірніше, стане періодом стабільності з поступовим рухом курсу до показників грудня-січня.

Ситуація на ринку залишається контрольованою, а валютна політика Національного банку — послідовною й ефективною.

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