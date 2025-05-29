Україна отримає новий транш від МВФ на 500 млн доларів

Місія Міжнародного валютного фонду, яка з 20 до 27 травня перебувала у Києві з метою проведення восьмого перегляду програми Механізм розширеного фінансування (EFF), завершила свою роботу.

Результатом стало досягнення угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA).

Про це повідомляють у НБУ.

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Місія МВФ у Києві завершила роботу

Тепер цю домовленість має затвердити Рада директорів МВФ. Розгляд питання очікується протягом найближчих тижнів.

У разі схвалення Україна отримає черговий транш у розмірі близько 500 млн доларів США. Це збільшить загальну суму виплат за програмою до 10,65 млрд доларів. Загальний обсяг програми залишається без змін – 15,6 млрд доларів США.

За підсумками перегляду було відзначено високий рівень виконання зобов’язань. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня 2025 року було досягнуто. Також сторони дійшли згоди щодо подальших політичних кроків та реформ, необхідних для збереження макроекономічної стабільності.

– Місія була дуже інтенсивною та конструктивною. Дякую командам МВФ, Міністерства фінансів, НБУ за ефективну та результативну співпрацю, яка продовжує зміцнювати фінансову стабільність країни та сприяти впровадженню євроінтеграційних реформ, – зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Нагадаємо, 20 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

31 березня до державного бюджету України надійшли близько $400 млн восьмого траншу МВФ, наданого після успішного сьомого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

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