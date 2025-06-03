Фінансування соціальних виплат у червні 2025 року: що відомо про нарахування

В Україні у червні 2025 року продовжується фінансування соціальних виплат, зокрема пенсій, житлових субсидій та пільг.

Чи було фінансування соціальних виплат у червні 2025 року та хто отримав нарахування — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи було фінансування соціальних виплат у червні 2025

Фінансування соціальних виплат у червні відбувається за встановленим графіком.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив, що 2 числа розпочато фінансування виплат за червень.

Зокрема:

на пенсійні виплати через АТ Укрпошта спрямовано 0,7 млрд грн;

на оплату лікарняних спрямовано 73,2 млн грн.

У ПФУ зазначають, що станом на 2 червня надано 40,5 тис. послуг людям, які звернулися до них.

Від чого залежить фінансування соціальних виплат у червні 2025

Термін нарахування залежать від типу виплат та регіону отримувача. Зокрема:

Пенсійні виплати в Україні здійснюються щомісячно з 4-го по 25-те число.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) надходить двічі на місяць 15-го та 28-го числа. У червні виплати для ВПО продовжуватимуться автоматично, без потреби повторної заяви.

Пенсійний фонд України перераховує кошти для оплати лікарняних протягом 10 днів після отримання усіх необхідних документів.

Звертаємо увагу, що з 4 квітня набули чинності нові правила оплати тимчасової непрацездатності.

Відтепер працівники отримують допомогу як за основним місцем працевлаштування, так і за сумісництвом. Раніше компенсація надавалась лише за одним місцем роботи.

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