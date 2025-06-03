Відкриває Укрпошті шлях до створення банку: Рада ухвалила закон про фінінклюзію

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає запровадження нового виду банківських установ – банків фінансової інклюзії.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Банки фінансової інклюзії в Україні: що відомо

Депутати підтримали законопроєкт №13018-д у другому читанні. Новий вид банків діятиме на основі обмеженої банківської ліцензії та матиме спеціальне призначення – обслуговувати українців, які не мають постійного доступу до фінансових послуг.

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Йдеться, зокрема, про мешканців прифронтових регіонів, звільнених територій, а також про представників соціально вразливих верств населення та мікропідприємства.

– Закон уперше надає офіційні визначення поняттям “фінансова інклюзія”, “обмежена банківська ліцензія” та “банк фінансової інклюзії”, – зазначив Гетманцев.

Окрім того, він розширює повноваження Національного банку України. Відтепер НБУ матиме можливість активно сприяти розвитку фінансової інклюзії в країні.

Банки фінансової інклюзії зможуть надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, представникам малого бізнесу, громадським і благодійним організаціям, річний дохід яких не перевищує еквівалент €5 млн.

Також такі банки зможуть обслуговувати органи державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, ідею створення банку фінансової інклюзії просувала Укрпошта. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський неодноразово заявляв про наміри додати до поштових послуг і банківські, зокрема для покращення доступу до фінансових сервісів у віддалених регіонах.

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