Україна та США узгоджують запуск фонду за угодою про надра вже цього року – Свириденко

Україна спільно зі Сполученими Штатами працює над тим, щоб інвестиційний фонд відбудови, передбачений угодою про надра, почав діяти вже у 2025 році.

Фонд відбудови може запрацювати вже цього року

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Вашингтона, пише Reuters.

Вона повідомила, що перше засідання новоствореного фонду планується провести в липні.

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Під час перебування у США вона зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і представниками Фінансової корпорації розвитку — ключового партнера фонду.

– Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити так, щоб фонд запрацював протягом цього року, – повідомила вона журналістам.

За словами Свириденко, на першій зустрічі правління у липні мають намір зосередитися на питанні Що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду.

– І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років, – додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня схвалила ратифікацію угоди про надра зі США, що передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

У продовження реалізації цієї угоди 13 травня Україна уклала дві комерційні домовленості з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.

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