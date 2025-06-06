Які соціальні виплати для людей з інвалідністю передбачені в Україні у 2025 році
Українське законодавство гарантує підтримку для людей з інвалідністю різних груп. Зокрема, люди з інвалідністю можуть скористатися соціальними послугами: транспортні послуги, соціальна реабілітація та адаптація, догляд, інформування, послуги супроводу тощо.
Державна соціальна підтримка для осіб з інвалідністю з дитинства надається на весь період, на який встановлено інвалідність, відповідно до висновку медико-соціальної експертизи. Для дітей вона призначається на строк, який зазначений у медичному висновку, але не більше як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку.
Людям з інвалідністю також надаються пільги та соціальні виплати.
Які соціальні виплати передбачені для людей з інвалідністю в Україні у 2025 році — читайте на Фактах ICТV.
Який розмір соціальних виплат для людей з інвалідністю в Україні у 2025 році
Розмір соціальних виплат залежить від групи інвалідності та віку. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства 1, 2, 3 груп та діти з інвалідністю до 18 років.
У 2025 році соціальна допомога призначається у таких розмірах:
- людям з інвалідністю з дитинства 1 групи — 2 361,00 грн (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- людям з інвалідністю з дитинства 2 групи — 1 888,80 грн (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- людям з інвалідністю з дитинства 3 групи — 1 416,60 грн (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- дітям з інвалідністю віком до 18 років — 1 652,70 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Соціальні виплати для людей з інвалідністю як доплата на догляд: хто може отримати
Доплата на догляд передбачена для людей з інвалідністю, які потребують постійного догляду.
Зокрема, такий вид соціальної підтримки передбачений для:
- людей з інвалідністю з дитинства 1 групи;
- самотніх осіб з інвалідністю з дитинства 2 та 3 груп, які, згідно з висновком лікувального закладу, потребують постійного догляду;
- дітей з інвалідністю.
Варто зазначити, що надбавка на догляд для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи та одиноких батьків, які піклуються про дитину з інвалідністю віком до 18 років, встановлюється незалежно від того, чи працює особа, навчається або проходить службу.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається одному з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників за умови, якщо особа:
- не працює;
- не навчається (виняток – заочна форма);
- не перебуває на військовій службі;
- не обіймає виборну посаду;
- фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю.
Також право на надбавку мають ті, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, у декретній відпустці або у відпустці без збереження зарплати, якщо є документальне підтвердження з ЛКК про необхідність домашнього догляду за дитиною з інвалідністю.
Розмір надбавки на догляд становить:
- для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А — надбавка дорівнює 200% від прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних громадян;
- для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи Б — виплачується 100% від відповідного прожиткового мінімуму;
- самотнім людям з інвалідністю з дитинства 2 або 3 груп, яким медична комісія підтвердила потребу у постійному догляді, надається надбавка у розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю:
- для дитини до 6 років, віднесеної до підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для відповідного віку;
- для дитини до 6 років, яка не належить до підгрупи А — 50% прожиткового мінімуму;
- для дитини віком від 6 до 18 років з підгрупою А — 200% від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей цього віку;
- для інших дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — надбавка становить 50% відповідного мінімуму.
Соціальні виплати для людей з інвалідністю 1, 2, 3 груп: який розмір пенсії
Пенсії у зв’язку з інвалідністю нараховуються особам, які мають визначену групу інвалідності та відповідний страховий стаж — від одного до п’ятнадцяти років, залежно від того, у якому віці встановлено інвалідність.
Призначення пенсії здійснюється з дати встановлення інвалідності за умови, що заява надійшла не пізніше ніж через три місяці. Якщо ж звернення відбулося пізніше цього строку— пенсію призначають з моменту подання заяви.
Розрахунок здійснюється у відсотках від пенсії за віком, залежно від групи інвалідності:
- для осіб із інвалідністю 1 групи — 100% від належної пенсії за віком;
- для осіб із інвалідністю 2 групи — 90% від належної пенсії за віком;
- для осіб із інвалідністю 3 групи — 50% від належної пенсії за віком.
Під час обчислення пенсії враховується не лише фактично накопичений страховий стаж, а й додатковий період, тобто від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.
Цей час зараховується до страхового стажу під час розрахунку пенсії за віком, яка береться за основу для визначення пенсії з інвалідності.
Джерело: Міністерство соціальної політики