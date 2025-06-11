Чи підвищать стипендії студентам у 2025 році: пояснення МОН

В Україні студенти-бюджетники щомісяця отримують стипендію, призначену на основі рейтингу успішності або відповідного статусу.

Зокрема, для студентів закладів вищої освіти передбачено:

академічну стипендію — надається за високі результати у навчанні;

академічну стипендію у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні;

академічну стипендію

іменну та академічну стипендії, засновані Кабінетом міністрів України;

соціальні стипендії для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціальну стипендію Верховної Ради України.

Стипендії нараховуються згідно з рейтинговим списком, до якого потрапляють усі студенти вищих навчальних закладів, які навчаються на денній формі.

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Рейтинг вимірюється у балах й складається за підсумками останнього семестру навчання та базується на оцінках з кожної навчальної дисципліни.

Окрім академічних результатів, під час розрахунку також беруть до уваги активність студента у громадському житті, спорті та науковій діяльності.

До стипендіальних списків не потрапляють студенти, які не набрали необхідну кількість балів або мають академічну заборгованість.

Розмір стипендій для студентів залежить від рівня навчального закладу, академічних досягнень та соціального статусу й зазначений на сайті МОН.

Кому зі студентів можуть підвищити стипендію у 2025 році та чи можливо це у новому навчальному році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи буде підвищення стипендій у 2025 році: що каже законопроєкт

Наразі у Верховній Раді України розгадається законопроєкт № 10399, який є частиною масштабної реформи фінансування вищої освіти.

Завдяки новій моделі фінансування держава має намір підвищити адресність використання державних коштів щодо фінансування державного замовлення, а також підтримати пільгові категорії здобувачів освіти.

Серед іншого, документом передбачаються національні стипендії для найздібніших студентів. А також спеціальні гранти, інші форми держзамовлення з підвищеною стипендією.

Кому зі студентів можуть підвищити стипендію у 2025 році

У МОН зазначають, що у 2026 році варто очікувати чимало змін у системі вищої освіти. Заступник очільника МОН Михайло Винницький каже, що питання підвищення стипендії студентам входить до комплексу усіх питань фінансування вищої освіти.

Планується переробити бюджетну систему освіти, де будуть передбачені різні форми навчання. Зокрема, вони можуть передбачати підвищену стипендію, звичайну або, навпаки, не передбачатимуть її зовсім.

Планується підвищити стипендії тим студентам, які навчаються за держзамовленням й згодом відпрацьовуватимуть кошти, надані державою на навчання. Тобто у майбутньому вони матимуть гарантоване робоче місце. Для них планується запровадити вищі стипендії.

Проте чи підвищать стипендії всім іншим студентам у 2025-2026 навчальному році — поки невідомо.

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