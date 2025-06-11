Чи зміниться розмір соціальних виплат на дітей в Україні у 2025 році

Соціальні виплати на дітей прив’язані до прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум залишився на рівні 2024 року й становить:

для працездатних осіб — 3028 грн;

для непрацездатних — 2361 грн;

для дітей до 6 років — 2563 грн;

для дітей віком 6-18 років — 3196 грн.

Чи підвищать соціальні виплати на дітей в Україні у 2025 році та чи варто очікувати збільшення до кінця року — читайте на Фактах ICTV.

Чи зміниться розмір соціальних виплат на дітей у 2025 році

Попри те, що прожитковий мінімум на 2025 рік не змінився, деякі соціальні виплати все ж таки зросли у 2025 році.

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Зокрема, зміни торкнулися допомоги малозабезпеченим сім’ям.

З 1 січня 2025 року допомога на дітей зросла до 145% (раніше була 140%) відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям становить:

для працездатних громадян — 60% прожиткового мінімуму (ПМ) (суму виплат збільшено з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

для дітей:

віком до 6 років — 145% ПМ (зростання з 3 588,2 грн до 3 716,35 грн); віком від 6 до 18 років — 145% ПМ (підвищення з 4 474,4 грн до 4 634,2 грн); для молоді від 18 до 23 років, що навчається — 145% ПМ (із 4 239,2 грн піднялася до 4 390,6 грн); для осіб, що втратили працездатність або мають інвалідність — допомога зберігається на рівні 100% ПМ, тобто становить 2 361 грн.

У держбюджеті на 2025 рік також передбачена допомога на дітей-сиріт, яка становить:

2,5 % прожиткового мінімуму на місяць для дітей відповідного віку;

3,5 % прожиткового мінімуму на місяць для дітей з інвалідністю відповідного віку.

У 2025 році залишилися без змін виплати дітям, над якими встановлено опіку, зокрема:

6 407,5 грн — на дітей до 6 років;

7 990 грн — на дітей від 6 до 18 років;

Для дітей з інвалідністю, розмір таких виплат становить :

8 970,5 грн — на дітей до 6 років;

11 186 грн — на дітей від 6 до 18 років.

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:

100% прожиткового мінімуму — для людей з інвалідністю з дитинства I групи;

80% прожиткового мінімуму — для людей з інвалідністю з дитинства II групи;

60% прожиткового мінімуму — для людей з інвалідністю з дитинства III групи.

На дітей з інвалідністю віком до 18 років призначається 70% прожиткового мінімуму.

Фінансова допомога на дитину, яку виховує одинока мати або батько (включаючи випадки усиновлення чи втрати одного з батьків), визначається як різниця між повною сумою прожиткового мінімуму, встановленою для відповідного віку дитини, та середнім місячним доходом на одного члена родини за останні пів року.

Станом на поточний рік з урахуванням розміру прожиткового мінімуму виплати одиноким батькам становлять:

для малечі до 6 років — 2 563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень;

для студентів і молоді віком 18–23 років (за умови навчання) — 3 028 гривень.

Внутрішньо переміщеним особам виплачують допомогу на дітей у розмірі 3 000 гривень щомісячно.

Жінки під час вагітності можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 100% від середнього щомісячного доходу (включаючи заробітну плату, соціальні виплати або стипендію), але не менше ніж 757 гривень.

Після народження дитини батьки отримують одноразову державну допомогу у загальній сумі 41 280 гривень.

Чи підвищать соціальні виплати на дітей у 2025 році та якими вони будуть наразі невідомо.

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