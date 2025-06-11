Пенсія по інвалідності: чи буде підвищення у 2025 році

В Україні у 2025 році для людей з інвалідністю передбачено низку пільг. Виплати залежать від групи інвалідності та трудового стажу.

Наразі державна соціальна допомога людям з інвалідністю з дитинства призначається у розмірі:

людям з інвалідністю з дитинства 1 групи — 2 361 грн (що відповідає повному розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян);

(що відповідає повному розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян); людям з інвалідністю з дитинства 2 групи — 1 888,80 грн (80% від встановленого прожиткового мінімуму);

(80% від встановленого прожиткового мінімуму); для людей з 3 групою інвалідності 1 416,60 грн (60% прожиткового мінімуму);

(60% прожиткового мінімуму); для дітей з інвалідністю, які не досягли 18 років — 1 652,70 грн (70% відповідно до прожиткового мінімуму).

Чи буде підвищення пенсії по інвалідності в Україні у 2025 році та хто може отримати — читайте на Фактах ICTV.

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Чи підвищать пенсії по інвалідності в 2025 році

З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, — про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Реформа передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій. Зокрема запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Наразі розмір мінімальної соціальної пенсії по інвалідності становить:

1 група — 2 760 грн;

2 група — 2 520 грн;

3 група — 2 093 грн.

Сума, яку отримує пенсіонер з 1, 2, та 3 групами інвалідності, залежить від стажу та групи, тобто вона вираховується індивідуально.

Повідомляється, що після запровадження реформи вказані виплати можуть зазнати змін.

Чи підвищать пенсії по інвалідності у 2025 році, яким чином вони нараховуватимуться, а також деталі реформи стане відомо пізніше.

Пенсія по інвалідності: як призначається

У законі Про Державний бюджет України на 2025 рік визначено, що базовий рівень пенсії для осіб, які втратили працездатність, дорівнює встановленому прожитковому мінімуму й становить — 2 361 грн.

Загальні умови призначення пенсій за інвалідністю регулюються положеннями закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування № 1058-IV від 9 липня 2003 року (статті 30-35).

Відповідно до цього закону, особа з інвалідністю має право на пенсію за наявності від 1 до 15 років страхового стажу. Тривалість стажу залежить від того, в якому віці встановлено інвалідність.

Коли підняли пенсії по інвалідності

1 березня 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій. Відповідне рішення ухвалене Постановою Кабінету Міністрів №209, яка визначає механізм підвищення пенсійних і страхових виплат у 2025 році.

Згідно з документом, індексація передбачена для всіх, хто вийшов на пенсію до 31 грудня 2024 року, з використанням коефіцієнта 1,115.

Перерахунок охопив широке коло пенсіонерів, зокрема:

осіб, які отримують пенсію за загальною системою;

колишніх військовослужбовців;

громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

науковців, державних службовців та працівників органів місцевої влади;

осіб, що мають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Індексація охопила:

9,2 млн громадян, які отримують пенсії на загальних підставах;

672 тис. військових пенсіонерів;

98 тис. одержувачів пенсій по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

23,4 тис. колишніх держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Максимальний розмір збільшення пенсій становив 1500 грн, а мінімальна сума підвищення — не менше ніж 100 грн.

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