Пенсія по інвалідності: чи буде підвищення у 2025 році
В Україні у 2025 році для людей з інвалідністю передбачено низку пільг. Виплати залежать від групи інвалідності та трудового стажу.
Наразі державна соціальна допомога людям з інвалідністю з дитинства призначається у розмірі:
- людям з інвалідністю з дитинства 1 групи — 2 361 грн (що відповідає повному розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян);
- людям з інвалідністю з дитинства 2 групи — 1 888,80 грн (80% від встановленого прожиткового мінімуму);
- для людей з 3 групою інвалідності з дитинства — 1 416,60 грн (60% прожиткового мінімуму);
- для дітей з інвалідністю, які не досягли 18 років — 1 652,70 грн (70% відповідно до прожиткового мінімуму).
Чи буде підвищення пенсії по інвалідності в Україні у 2025 році та хто може отримати — читайте на Фактах ICTV.
Чи підвищать пенсії по інвалідності в 2025 році
З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, — про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Реформа передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій. Зокрема запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Наразі розмір мінімальної соціальної пенсії по інвалідності становить:
- 1 група — 2 760 грн;
- 2 група — 2 520 грн;
- 3 група — 2 093 грн.
Сума, яку отримує пенсіонер з 1, 2, та 3 групами інвалідності, залежить від стажу та групи, тобто вона вираховується індивідуально.
Повідомляється, що після запровадження реформи вказані виплати можуть зазнати змін.
Чи підвищать пенсії по інвалідності у 2025 році, яким чином вони нараховуватимуться, а також деталі реформи стане відомо пізніше.
Пенсія по інвалідності: як призначається
У законі Про Державний бюджет України на 2025 рік визначено, що базовий рівень пенсії для осіб, які втратили працездатність, дорівнює встановленому прожитковому мінімуму й становить — 2 361 грн.
Загальні умови призначення пенсій за інвалідністю регулюються положеннями закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування № 1058-IV від 9 липня 2003 року (статті 30-35).
Відповідно до цього закону, особа з інвалідністю має право на пенсію за наявності від 1 до 15 років страхового стажу. Тривалість стажу залежить від того, в якому віці встановлено інвалідність.
Коли підняли пенсії по інвалідності
1 березня 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій. Відповідне рішення ухвалене Постановою Кабінету Міністрів №209, яка визначає механізм підвищення пенсійних і страхових виплат у 2025 році.
Згідно з документом, індексація передбачена для всіх, хто вийшов на пенсію до 31 грудня 2024 року, з використанням коефіцієнта 1,115.
Перерахунок охопив широке коло пенсіонерів, зокрема:
- осіб, які отримують пенсію за загальною системою;
- колишніх військовослужбовців;
- громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
- науковців, державних службовців та працівників органів місцевої влади;
- осіб, що мають пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Індексація охопила:
- 9,2 млн громадян, які отримують пенсії на загальних підставах;
- 672 тис. військових пенсіонерів;
- 98 тис. одержувачів пенсій по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 79,6 тис. учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 23,4 тис. колишніх держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.
Максимальний розмір збільшення пенсій становив 1500 грн, а мінімальна сума підвищення — не менше ніж 100 грн.