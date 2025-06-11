Якою буде пенсія при зарплаті 12 000 гривень: алгоритм розрахунків

Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально при її призначенні. На нього впливають кілька важливих факторів, серед яких ключовими є тривалість страхового стажу та рівень офіційної заробітної плати протягом трудової діяльності.

Факти ICTV з’ясували, якою буде пенсія при зарплаті 12000 гривень.

Як визначається розмір пенсії

Основне правило доволі просте: чим довше людина офіційно працює та чим вищу зарплату отримує, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду, тим вищим буде розмір її пенсії у майбутньому.

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Фахівець з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що формула розрахунку пенсії закріплена в статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування:

П = Зп × Кс

Де:

П – сума майбутньої пенсії;

Зп – середній заробіток, розрахований як добуток середньої зарплати по країні за останні 3 роки та індивідуального коефіцієнта заробітку;

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який залежить від кількості місяців, протягом яких сплачувалися страхові внески.

Середня зарплата, яка береться до уваги під час розрахунку, — це усереднене значення по країні за останні три роки перед призначенням пенсії.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати — це співвідношення вашої зарплати до середньої в кожному місяці з липня 2000 року до моменту виходу на пенсію. Він обчислюється як середнє значення таких співвідношень за весь період.

Вплив страхового стажу на розмір пенсії

Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Коефіцієнт стажу (Кс) визначається як:

Кількість місяців стажу : 1 200

У спрощеному вигляді — приблизно 1% від зарплати за кожен рік офіційної роботи. Тобто, 30 років дають коефіцієнт 0.30 (30%), 35 років — 0.35 тощо.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 12 000 гривень

Через те, що потрібно враховувати індивідуальні коефіцієнти зарплати за багато років, точно підрахувати пенсію складно. Але, щоб дізнатися, яка буде пенсія при зарплаті 12 000 гривень, варто зробити орієнтовний розрахунок.

Станом на 2025 рік, середній показник зарплати в Україні, з якої сплачувалися внески (дані за 2022–2024 роки), становить 15 057,09 грн. Саме цей показник застосовується як базовий.

Якщо ваша зарплата за квітень становить 12 000 гривень, а середня по країні за квітень зарплата — 19 856 гривень 19 копійок (за даними ПФУ), то за такий місяць ваш коефіцієнт буде:

12 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,60

Таких коефіцієнтів буде багато — по одному за кожен місяць роботи.

Щоб розрахувати, скільки буде пенсії при зарплаті в 12 000 гривень, враховується середній коефіцієнт зарплати за весь період роботи з 2000 року. Нехай для прикладу він дорівнює 0,75.

Візьмемо стандартний приклад — 35 років стажу, що відповідає вимогам для виходу на пенсію.

Кс (коефіцієнт стажу):

35 років × 1% = 0,35

(або 35 × 12 ÷ 1200 = 0,35)

Зп_середня × Індивідуальний коефіцієнт зарплати:

15 057,09 грн × 0,75 = 11 292,82 грн

Розмір пенсії (П):

11 292,82 грн × 0,35 = 3 952 грн

Отже, за зарплати 12 000 гривень, середнього коефіцієнта зарплати 0,75 і 35 років стажу, пенсія може становити приблизно 3 952 гривні.

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