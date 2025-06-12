Чи буде підвищення пенсії у другій половині 2025 року: що відомо

Згідно з законом України Про державний бюджет на 2025 рік, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата у 2025 році не зміняться.

Що стосується пенсій, то з 1 березня Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок пенсій, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 209 від 25 лютого 2025 року Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році.

Чи відбудеться чергове підвищення пенсій у 2025 році та хто може на це розраховувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як відбувалося підвищення пенсій в Україні у 2025 році

В Україні у 2025 році мінімальна пенсія становить 2 361 грн. З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України провів індексацію для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.

Згідно з постановою №209 перерахунок відбувся для пенсіонерів, які отримують пенсію із солідарної системи, а також для:

колишніх військових;

колишніх чиновників;

колишніх науковців;

чорнобильців;

пенсіонерів, які отримують виплати за особливі заслуги.

Варто зазначити, що були проіндексовані навіть найменші пенсії. Проте для найбільших пенсій діяло обмеження. Максимальний розмір підвищення — до 1 500 грн, незалежно від категорії.

З 1 квітня проведена ще одна індексація пенсій, цього разу для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Перерахунок відбувся автоматично.

Слід звернути увагу, що пенсійні виплати, призначені після 1 січня 2025 року, не індексуються, оскільки при їхньому розрахунку вже враховано сучасні розміри заробітної плати, тож потреби в додатковому коригуванні немає.

Крім того, виплати, які були призначені протягом останніх трьох років, також не індексуються, адже їхній розрахунок базується на сучасних економічних умовах. Водночас для цієї категорії пенсіонерів може бути запроваджена символічна доплата (наприклад, 100 грн), як це практикувалося раніше.

Не відбулася індексація для тих пенсіонерів, хто отримує пенсію понад 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн). У таких випадках держава вважає, що сума пенсії вже достатня для покриття зростання цін без додаткової компенсації.

Чи буде підвищення пенсії у другій половині 2025 року

На початку грудня Мінсоцполітики оприлюднило проєкт пенсійної реформи, яка передбачає запровадження бальної системи.

Тобто, за новою формулою, пенсія складатиметься з двох частин:

перша — базова частина, 30% від мінімальної зарплати з урахуванням податків;

друга — страхова частина, яка визначається за новою формулою, де коефіцієнту стажу та зарплати немає.

Тобто за новою формулою, має збільшуватися страхова пенсія, також до неї додається ще й базова. Запровадження бальної системи планувалося після 1 липня 2025 року.

Але станом на зараз реформа перебуває на етапі погодження профільними міністерствами, тому чи буде підвищення пенсій у 2025 році — наразі невідомо.

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