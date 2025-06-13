Якою буде пенсія при зарплаті 25 000 гривень: приклад обчислення

Пенсія – це важлива частина майбутнього кожного українця.

В умовах сучасної економіки та змін у законодавстві варто знати, за якими принципами вона нараховується, від чого залежить її розмір та які вимоги потрібно виконати для виходу на заслужений відпочинок.

Факти ICTV дізнавалися, скільки буде пенсії при зарплаті в 25 000 гривень та здійснити розрахунок.

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Як порахувати розмір пенсії

Розрахунок пенсії за віком в Україні здійснюється відповідно до формули, зафіксованої в законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 27).

Про ключові моменти пенсійних нарахувань розповів експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін.

Сума пенсійного забезпечення визначається так:

П = Зп × Кс

де:

П – розмір пенсії;

Зп – середня заробітна плата застрахованої особи;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Заробітна плата враховується за період із 1 липня 2000 року до дати виходу на пенсію.

Для обчислення коефіцієнта зарплати беруться співвідношення щомісячного доходу людини до середньої зарплати по країні.

Ці показники підсумовуються й далі визначається середнє значення.

Чи впливає стаж на пенсію

Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

За кожен рік стажу нараховується 1%. Коефіцієнт страхового стажу визначається як відношення кількості місяців стажу до 1200 (кількість місяців у 100 роках). Наприклад:

20 років стажу – 20%,

30 років – 30%,

40 років – 40%.

Для розрахунку індивідуального коефіцієнта зарплати враховуються всі місяці з липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Потім обчислюється середній коефіцієнт. Якщо зарплата була приблизно на рівні середньої по країні, коефіцієнт становитиме 1.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 25 000 гривень

За інформацією Пенсійного фонду України, у 2025 році для нарахування пенсії береться до уваги середня заробітна плата за три попередні роки – із 2022 до 2024-й.

На сьогодні цей показник становить 15 057,09 грн, і саме він застосовується як база під час розрахунку пенсійних виплат.

Щоб дізнатися, якою буде пенсія при зарплаті 25 000 гривень, припустимо, що протягом усього періоду ваша зарплата була стабільною, і співвідношення до середньої по країні залишалося приблизно однаковим.

У такому разі індивідуальний коефіцієнт заробітної плати становить:

25 000 ÷ 15 057,09 ≈ 1,66

У розрахунку використаємо значення 1,7. Припустимо, у вас є 35 років страхового стажу, що відповідає вимогам для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році. Тоді коефіцієнт страхового стажу розраховується так:

(35 × 12) ÷ 1200 = 0,35

Тепер розрахуємо, якою буде пенсія при зарплаті 25 000 гривень:

15 057,09 × 1,7 ≈ 25 597 грн

Пенсія = 25 597 × 0,35 ≈ 8 959 грн

Експерт зауважив: якщо людина отримувала в середньому 30 тис. грн і має 30 років стажу, її пенсія може становити близько 10 тис. грн.

Як підвищити пенсію

Підвищити пенсію можна, впливаючи на всі ключові складники формули її нарахування. Основних чинників три, і кожен із них напряму впливає на кінцеву суму пенсійної виплати.

Коефіцієнт страхового стажу – це частка, яка залежить від загального трудового стажу людини.

Щороку додає до пенсії приблизно 1% від розрахункової зарплати. Тобто чим довше ви офіційно працюєте, тим вищим буде коефіцієнт стажу.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це співвідношення вашої зарплати до середньої по країні за кожен місяць роботи. Що вища ваша заробітна плата, тим більший цей коефіцієнт.

Наприклад, якщо ви весь час отримували вдвічі більше за середнє по Україні, ваш коефіцієнт може сягати 2,0. У такому разі пенсія зросте вдвічі порівняно з людиною, яка мала середню по країні зарплатню.

Середня зарплата по країні за останні три роки – це показник, який щороку оновлюється й враховується у формулі розрахунку. Від нього напряму залежить стартова база, з якої обчислюється розмір пенсії.

Тобто в рік виходу на пенсію має значення не тільки ваш стаж і рівень зарплати, а й загальний рівень зарплат по країні.

Наприклад, якщо середня зарплата у 2025 році – 15 057 грн, то зростання цього показника наступними роками позитивно вплине на пенсійні нарахування тим, хто виходить пізніше.

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