Яка середня пенсія в Україні в доларах: наскільки це менше, ніж у ЄС

Пенсійне забезпечення – одна з найгостріших тем українського суспільства. Для мільйонів літніх людей розмір щомісячних виплат – це питання виживання.

Яка середня пенсія в Україні в доларах і як вона відрізняється від виплат у Європі, читайте в матеріалі.

Розмір середньої пенсії в Україні в доларах у 2025 році

Згідно зі звітом Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні становить 6 341 гривню. Щоб краще зрозуміти реальну купівельну спроможність цієї суми, важливо перевести її в еквівалент доларів США. За офіційним курсом НБУ на сьогодні – 41,5255 грн за 1 долар – виходить, що:

Зараз дивляться

6 341 грн ÷ 41,5255 ≈ $152,7

Тож розмір середньої пенсії в Україні в доларах становить приблизно $152-153.

Це €132,08 за курсом НБУ 48,0159.

Цей показник може варіюватися залежно від коливань валютного курсу, але залишається вкрай низьким порівняно з іншими країнами Східної Європи.

Середня пенсія в Україні в доларах 2025 року – це умовна сума, що включає і мінімальні, і підвищені виплати. Багато пенсіонерів у сільській місцевості отримують значно менше цієї суми, а колишні держслужбовці – більше.

Середня пенсія в Україні порівняно з країнами ЄС

За даними Eurostat, середні пенсійні витрати на одного одержувача пенсії за віком у ЄС становили €16 138 на рік, що приблизно дорівнює €1 345 на місяць.

Усередині ЄС річні пенсійні виплати варіювалися від €3 611 у Болгарії до €31 385 у Люксембурзі. Якщо ж враховувати також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) і кандидатів на вступ до ЄС, діапазон розширюється: від €1 648 в Албанії до €35 959 в Ісландії (на рік).

Серед лідерів – Норвегія і Данія, де середня пенсія перевищує €30 000 на рік. Також високі показники у Швеції (€22 436) і Фінляндії (€21 085).

Мінімальні пенсії – у країн-кандидатів на вступ до ЄС, а найменш забезпечені пенсіонери в країнах, які поки що не є членами ЄС.

Пенсії за рік:

Албанія – €1 648

Туреччина – €2 942

Боснія і Герцеговина – €3 041

Сербія – €3 486

Чорногорія – €3 962

Чорногорія трохи обганяє Болгарію, але різниця мізерна.

У найбільших економік ЄС пенсії впевнено вищі за середні. Планка так званої великої четвірки країн ЄС виявилася вищою за загальноєвропейську:

Італія – €19 589

Франція – €18 855

Іспанія – €18 100

Німеччина – €17 926

Західна і Північна Європа платять помітно більше. Південні країни почуваються трохи краще за Східну Європу, але все ще поступаються північним.

Найгірші показники – у Балкан і східних сусідів, особливо серед країн, які ще не вступили до ЄС.

У скільки разів пенсія в Європі перевищує виплати в Україні

Середня пенсія в Європі – €1 345 на місяць, а середня пенсія в Україні: €132,08 (за курсом 48,0159).

Порахуємо, у скільки разів європейська пенсія більша за українську:

€1 345 : €132,08 ≈ 10,18 разів

Середня пенсія в Європі приблизно в 10 разів вища, ніж в Україні.

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