Яка середня зарплата в Україні в доларах у 2025 році: актуальні дані

У 2025 році в Україні зросла середня зарплата. Найбільше зростання спостерігається у працівників сфери ІТ, авіаційного транспорту, фахівців у фінансовій та страховій сферах тощо.

Яка середня зарплата в Україні в доларах та який її розмір порівняно з країнами ЄС — читайте на Фактах ICTV.

Який розмір середньої зарплати в Україні в доларах

За даними різних платформ з пошуку роботи, середня зарплата в Україні станом на середину 2025 року становить близько 24 000 грн – 24 700 грн, за поточним обмінним курсом це $577,83 – $594,69 відповідно.

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Отже, середня зарплата в Україні в доларах у 2025 році коливається в межах від $577 до $594.

Ця сума більша ніж показники, що були в попередні роки. Наприклад, у 2021 році (до повномасштабного вторгнення) середня зарплата в Україні становила $514.

У наступні роки вона орієнтовно була такою:

2022 рік — 14 577 (за поточним курсом $350,96);

2023 рік — 17 442 (за поточним курсом $419,94);

2024 рік — 21 473 (за поточним курсом $516,99);

2025 рік — 23 460 (за поточним курсом $564,83).

За даними НБУ, у 2025 році номінальна зарплата українців зросла на 17,7%, але реальний показник через вплив інфляції збільшився лише на 3,9%.

Прогнозується, що у 2026 році номінальна середня зарплата зросте на 9,4%, а реальна — на 3,3%. У 2027 році середня зарплата зросте на 8,8%, а реальна — на 3,5%.

Державна служба статистики України повідомила, що найбільшу частку витрат українців становлять харчові продукти, зокрема: м’ясо, риба, молоко, яйця, сир, хліб, овочі. Також значними є витрати на комунальні послуги, транспорт, зв’язок, ліки також займають значну частину витрат.

Дані Держстату свідчать, що інфляція у першій половині 2025 року зростала з випередженням прогнозу НБУ, що зумовлено стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування. За оцінками НБУ, інфляція сягнула цьогорічного максимуму.

Отже, цьогорічне підвищення розміру середньої зарплати в Україні майже не відчувається через стрімку інфляцію.

Якщо розглянути розмір середньої зарплати в Україні в доларах за найполярнішими спеціальностями, то можна побачити такі цифри:

ІТ — системні архітектори та Senior Developer можуть отримувати

Фінанси та страхування — приблизно 40 тис. грн, це $963,06.

Державні посади — 26 тис. грн, це $625,99.

Вчителі — 14 тис. грн, це $337,07.

Лікарі — від 23 тис. грн до 55 тис. грн, $553,76 – $1324,20 відповідно.

Роздрібна торгівля й сфера послуг — від 10 тис. грн до 20 тис. грн, $240,76 – $481,53.

Яка середня зарплата в країнах ЄС порівняно з Україною

За даними Eurostat, середньорічна скоригована заробітна плата на одного працівника, зайнятого повний робочий день, в країнах ЄС становила $43554,23 (€37 863).

Високі показники демонструє Люксембург. Тут скоригована середня зарплата перевищувала €50 000 ($57515,56)

До таких країн також належать: Данія €67 604 ($77765,64), Ірландія €58 679 ($67499,11), Бельгія €57 989 ($66705,39), Австрія €54 508 ($62701,16) та Німеччина €50 988 ($58652,07).

Фінляндія, Швеція та Франція також мають високий рейтинг середнього показника заробітної плати по ЄС.

На останньому місці в рейтингу розташовані Болгарія, Угорщина, Греція, Румунія, Польща та Словаччина. Тут річна зарплата нижче ніж €20 000 ($23006,22).

Для порівняння середня зарплата в доларах в Україні та країнах ЄС у 2025 році має такий вигляд:

Україна — середня місячна зарплата $550-$620, річний еквівалент $6 600-$7 440.

Середня по ЄС — середня місячна зарплата приблизно $3 500, річний еквівалент $41 000.

Найнижча по ЄС — середня місячна зарплата орієнтовно $1 125, річний еквівалент $13 500.

Отже, середня зарплата в Україні в доларах приблизно в 6–7 разів менша, ніж в середньому по ЄС.

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