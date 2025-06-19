Що таке недоотримана субсидія, хто може отримати та що знадобиться: пояснення ПФУ

Недоотримані кошти житлової субсидії може отримати інший член домогосподарства, на яке призначалася субсидія.

Хто має право на виплату недоотриманої субсидії та які документи знадобляться у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Що таке недоотримана субсидія

Недоотримана субсидія — це кошти, призначені державою на оплату житлово-комунальних послуг, але не використані або не перераховані через певні обставини отримувача.

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Найпоширеніша причина неотримання коштів — смерть одержувача субсидії.

Якщо особа, яка отримувала допомогу, померла, то невиплачені кошти може отримати інший член домогосподарства — той, хто входив до складу сім’ї при призначенні субсидії.

Про це свідчить пункт 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого Постановою №848 Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Варто зазначити, що спадщина не поширюється на субсидії. Тобто спадкоємці не належать до тих, хто має право на виплату недоотриманої субсидії. Кошти передаються безпосередньо члену домогосподарства.

Недоотримана субсидія: куди звертатися за виплатами

Якщо помер одержувач субсидії, член сім’ї може подати заяву до органів Пенсійного фонду України.

Зробити це необхідно протягом трьох місяців після смерті людини.

До заяви необхідно додати такі документи:

свідоцтво про смерть отримувача субсидії;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу заявника;

банківські реквізити для перерахування коштів.

Нагадуємо, що отримати недоотриману субсидію має право тільки член домогосподарства, включений до складу сім’ї під час призначення допомоги.

Джерело: Пенсійний фонд України

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