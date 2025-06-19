В ЄС розповіли, що планують робити із €210 млрд заморожених активів РФ

Європейський союз планує залишати €210 млрд заморожених російських активів на території Євросоюзу до кінця 2025 року. Прибутки від цих активів підуть на потреби України.

Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

ЄС залишає замороженими російські активи

– Ми знерухомили активи Росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро, – розповів Ламмерт.

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За його словами, прибутки від російських активів йдуть на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики.

Він наголосив, що згодом ці кредити гаситимуть за рахунок майбутніх надзвичайних надходжень від заморожених російських активів.

Перший платіж у розмірі €3 млрд Україна отримала у січні 2025 року. У березні – €1 млрд євро, ще €1 млрд – у квітні, €1 млрд – у травні, та ще €1 млрд – минулої п’ятниці. Виплати триватимуть протягом цього року, повідомив речник Єврокомісії.

– Євросоюз завжди наголошував, що Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих Росією Україні, повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати, – підкреслив Маркус Ламмерт.

Ініціатива ERA для України

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна вже отримала від Євросоюзу €7 млрд.

Також повідомлялося, що Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 млрд від заморожених російських активів в рамках ініціативи ERA. Кошти підуть на розвиток економіки України.

23 травня за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7 у спільному комюніке зазначили, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки вона не зупинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки.

За словами президента Володимира Зеленського, Україні для забезпечення стійкості потрібно щорічно $40 млрд бюджетної допомоги.

Джерело : Європейська правда

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