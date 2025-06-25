Скільки буде пенсія при зарплаті в 10 000 гривень: приклад розрахунків

Люди, які наближаються до пенсійного віку, можуть заздалегідь дізнатися, на яку суму пенсії варто розраховувати. В Україні існує чітка формула, за якою обчислюється пенсія, і кожен охочий може самостійно зробити попередній розрахунок.

Знаючи свою офіційну зарплату, кількість страхового стажу та середній заробіток по країні, можна легко підрахувати орієнтовну суму майбутньої виплати.

Факти ICTV з’ясували, скільки буде пенсії при зарплаті в 10 000 гривень і як правильно її обчислити.

Зараз дивляться

Що потрібно знати про нарахування пенсії: формула

Фахівець із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що порядок розрахунку пенсії визначений у законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 27). Формула має такий вигляд:

П = Зп × Кс

де:

П — розмір пенсії,

Зп — середня заробітна плата застрахованої особи,

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Як вираховується коефіцієнт зарплати

Середній заробіток визначається за період з 1 липня 2000 року до моменту виходу на пенсію. Кожен місяць вашої зарплати порівнюється з середньою по країні, обраховується коефіцієнт, а далі виводиться середнє значення.

Наприклад, якщо ви весь час отримували зарплату, яка дорівнює середній по країні — ваш коефіцієнт становитиме 1,0.

Чи впливає стаж на розмір пенсії

Так, і дуже суттєво. Щоб мати право вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, потрібно не менше 32 років страхового стажу.

Коефіцієнт стажу обчислюється як кількість місяців трудового стажу, поділена на 1200 (100 років × 12 місяців). Наприклад:

20 років стажу = 0,20

30 років = 0,30

40 років = 0,40

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 10 000 гривень

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, у 2025 році для обчислення пенсійних виплат враховується середня зарплата за 2022–2024 роки — вона становить 15 057,09 грн.

Уявімо, що у квітні ви отримали 10 000 грн, а середня зарплата по країні за цей місяць була 19 856,19 грн. Ваш індивідуальний коефіцієнт за цей місяць буде:

10 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,50

Це означає, що ваша зарплата була вдвічі нижча за середню, і цей коефіцієнт піде до загального розрахунку. Для прикладу візьмемо коефіцієнт 0,66, що приблизно відповідає ситуації, коли ваша зарплата постійно була нижчою за середню.

Також припустимо, що у вас 35 років страхового стажу — цього достатньо для виходу на пенсію в 60 років. Тоді:

(35 × 12) ÷ 1200 = 0,35

Обчислимо орієнтовний розмір пенсії:

15 057,09 × 0,66 = 9 937,68 грн — умовна база розрахунку.

9 937,68 × 0,35 ≈ 3 478 грн — приблизна щомісячна пенсія.

Як збільшити пенсію

Підвищити майбутню пенсію можна, впливаючи на три основні компоненти формули розрахунку:

Коефіцієнт страхового стажу. Цей показник відображає, який відсоток від розрахункової бази ви отримаєте. Він прямо залежить від тривалості офіційної роботи. Чим більше років стажу — тим вища пенсія. За кожен рік додається приблизно 1%.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваша зарплата перевищувала (або не дотягувала до) середньої по країні. Якщо ви заробляли більше, коефіцієнт вищий — а отже, і пенсія більша. Наприклад, зарплата у 2 рази більша за середню дає коефіцієнт 2,0, що майже подвоює розрахункову пенсію.

Середня зарплата по країні. Цей показник оновлюється щороку і використовується як основа для розрахунку. Якщо рівень зарплат у країні зростає, це позитивно впливає на пенсії тих, хто виходить пізніше.

У 2025 році цей показник становить 15 057 грн, але якщо він підвищиться у 2026 чи 2027 — нові пенсіонери отримають більше.

Отже, при зарплаті 10 000 грн і 35 роках стажу у 2025 році можна очікувати пенсію на рівні приблизно 3 478 гривень. Щоб збільшити суму — варто працювати офіційно, мати більшу “білу” зарплату та накопичувати стаж.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.