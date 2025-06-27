Через санкції ВВП РФ вповільнилося до 1,6%, нафтогазові доходи впали на 14% – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що країни-партнери мають активніше посилювати санкційний тиск на Росію, щоб агресор продовжував відчувати ціну війни.

Про це він сказав під час конференції Fair Play, присвяченій запровадженню додаткових санкцій.

Економіка Росії сповільнюється, доходи від нафти і газу падають

Єрмак наголосив, що санкції проти Росії працюють, але потрібні нові практичні кроки, особливо в енергетичному секторі. Він підкреслив, що під час нещодавніх візитів президента Зеленського до Канади, Нідерландів і Великої Британії було досягнуто консенсусу серед партнерів щодо необхідності продовження санкцій, однак сам консенсус — це лише початок.

Зараз дивляться

— Нам потрібні реальні дії, — наголосив він, додавши, що ЄС, Велика Британія та Канада вже прийняли нові пакети санкцій цього року, а ще кілька країн, серед яких Нова Зеландія та Австрія, готують власні обмеження.

Єрмак окремо відзначив важливу роль США у санкційній політиці, зазначивши, що під час зустрічі президентів Зеленського й Трампа на саміті НАТО відчувалася рішучість Вашингтона діяти за принципом мир завдяки силі.

Він повідомив, що санкції вже вплинули на економіку РФ: зокрема, приріст ВВП Росії вповільнився до 1,6%, нафтогазові доходи з початку року впали на 14%, а державний борг лише у червні зріс на 708 млрд рублів.

— Наша Міжнародна санкційна група продовжує щоденну роботу. Ми аналізуємо ефективність санкцій, надаємо рекомендації та вже підготували четвертий великий документ, де системно описали, що працює, а що потребує вдосконалення, — підсумував Єрмак.

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