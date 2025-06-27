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Українські компанії виробляють понад 40% зброї для захисту країни – Зеленський

українська зброя
Фото: Офіс президента

Українські підприємства спільно з державою забезпечують понад 40% озброєння для захисту країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Форумі держави та бізнесу.

– Український бізнес разом із державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності. Завдяки українським інноваціям, зокрема рішенням бізнесу, ми можемо технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни, – наголосив президент.

Українські компанії виробляють понад 40% зброї для захисту країни

Він наголосив, що українські компанії беруть активну участь у виробництві дронів та іншого озброєння, що стало новою передовою галуззю вітчизняного виробництва.

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Зеленський подякував підприємцям за їхню роботу в складних умовах війни та зазначив, що економічне зростання має бути головним джерелом наповнення бюджету, а не надмірний тиск на бізнес.

Президент також анонсував підготовку рішень щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоби захистити підприємців від зловживань посадовців, і закликав бізнес бути активним у роботі ради Держава – бізнес.

За словами Зеленського, наразі сотні компаній так чи інакше залучені до виробництва зброї, але не лише вона є важливою для стійкості країни – президент подякував усім підприємствам, які забезпечують життя людей і роботу армії, від сфери логістики та енергетики до фінансових послуг.

Він також відзначив успіхи в залученні міжнародних інвестицій, співпрацю з країнами G7 та Європейським Союзом, і заявив, що світ вірить в Україну, що критично важливо для оборони та економічного розвитку.

Зеленський наголосив на важливості створення умов для розвитку бізнесу: мінімального та раціонального регулювання, сильного державного лобіювання українських компаній у світі та взаємної поваги між державою і бізнесом.

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