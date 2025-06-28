Яким буде курс долара та євро у липні: прогноз експерта

У липні валютний ринок демонструватиме виважену стабільність із прогнозованими коливаннями, зумовленими цілою низкою фундаментальних чинників. Найбільший вплив матимуть як дії Національного банку, так і загальна макроекономічна ситуація.

Якими будуть ці чинники та яким буде курс долара та євро у липні – Фактам ICTV розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов.

Курс валют в Україні: чинники впливу

Отже, серед чинників, які впливатимуть на курс валют, зокрема на курс долара у липні – політика НБУ, секторальна економіка, міжнародна підтримка, безпековий фактор.

Зараз дивляться

Політика НБУ: курс під контролем, інфляція — на спад

У липні очікується послаблення інфляційного тиску: базовий прогноз — до 0,3–0,5% за місяць. У річному вимірі це означатиме зниження до 13–14% — проти майже 16% у травні.

– Така тенденція створює передумови для поступового зменшення облікової ставки в майбутньому, можливо вже на наступному засіданні монетарного комітету НБУ 24 липня ми це побачимо, – каже Сергій Мамедов.

Як заувжаує експерт, основним інструментом Нацбанку залишається режим керованої гнучкості. Він і надалі працює як стабілізатор — згладжує надмірні курсові коливання, забезпечує баланс між попитом і пропозицією валюти.

Секторальна економіка: АПК, ОПК, будівництво — рушії зміцнення гривні

Реальний сектор економіки продовжує формувати базу для валютного ринку. Зокрема аграрний сектор наразі перебудовується через повернення обмежень та квот від ЄС. Це вимагатиме переорієнтації на альтернативні ринки, що може тимчасово вплинути на обсяг валютного виторгу.

Водночас розвиток оборонного комплексу, будівництва та переробної галузі формують міцність української економіки.

Міжнародна підтримка: обсяги та ритмічність надходжень критично важливі

Зовнішнє фінансування залишається одним із ключових джерел покриття бюджетних видатків. Очевидно, що ритмічність траншів від партнерів напряму впливає на стан резервів і психологічні очікування учасників ринку, зауважує Сергій Мамедов.

Безпековий фактор: війна як тло, а не головний рушій курсу

Військові ризики, попри свою непередбачуваність, наразі не є визначальним чинником курсової динаміки. Їхній вплив опосередкований через інші параметри: обсяги експорту, стан інфраструктури, інвестиційні настрої. Валютний ринок адаптувався до реалій війни, і нині реагує радше на макроекономічну логіку, ніж на заголовки у ЗМІ.

Євро: світова геополітика — ключ до розуміння тренду

На відміну від долара, курс євро в Україні здебільшого залежить від глобального ринку. Пара долар/євро є індикатором геоекономічних зрушень — від митної політики США до енергетичних коливань унаслідок подій на Близькому Сході.

Якщо геополітична напруга зростатиме, євро може ще більше укріпитися, до рівня 1.20. За сприятливих обставин, якими, наприклад, можуть стати “митні компроміси” США та ЄС — навпаки, очікується зниження до рівня 1,05–1,10 долар за євро.

Яким буде курс долара у липні: прогноз екперта

У липні щодо курсу долара не варто очікувати несподіванок, все відбуватиметься у межах комфортних коридорів.

З урахуванням вищезазначених факторів, у липні курс долара, ймовірно, буде у межах 41,6–42,2 грн/дол., а курс євро — в діапазоні 46,5–50,0 грн/євро.

Всі зміни будуть ситуативними, а не структурними. Жодна з резервних валют не демонструє ознак глобальної девальвації. Їхній статус – якорів глобальної фінансової системи – зберігається.

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