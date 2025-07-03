Як зміниться зарплата вчителів в Україні до 2028 року: що чекає на педагогів

У найближчі роки держава планує змінювати освітню систему — від дитсадків до середньої школи. Серед основних напрямів — підтримка дітей з особливими потребами, розвиток Нової української школи, покращення умов для вчителів і оновлення навчальної інфраструктури.

Як зміниться зарплата вчителів в Україні у найближчі роки, та що планує уряд у сфері освіти, читайте в нашому матеріалі.

Зміни у дитсадках та Новій українській школі

Одним із важливих напрямків залишається підтримка малюків з особливими освітніми потребами. Торік таку допомогу отримали понад 15 тисяч дітей у садочках. І в 2025 році, як і в наступні роки, цей показник планують утримувати на стабільному рівні — трохи більше 15 тисяч.

Зараз дивляться

НУШ продовжує розвиватися. Наприклад, кількість інклюзивних класів збільшуватиметься: якщо у 2024-му їх було близько 27 тисяч, то в цьому, 2025 році — майже 33 тисячі. У наступні роки планується зростання до 40 тисяч таких класів до 2028-го.

Кількість комунальних шкіл поступово скорочуватиметься: у 2024 році їх було трохи більше 13 тисяч, а вже у 2025-му — близько 12,6 тисяч. У 2028 році залишиться приблизно 10,5 тисяч таких закладів.

Яка зарплата вчителів: зміни, заплановані урядом

У 2024 році середня зарплата вчителя становила близько 15 тисяч грн на місяць (без ЄСВ). Рівень зарплат вчителів у 2025 році збережеться.

Але планується зростання зарплати вчителів у 2026 році до 17 тисяч грн, а у 2027 — до 18,3 тисячі грн.

Зарплату вчителів у 2028 планують підняти до 19,6 тисяч грн.

Підтримка школярів з особливими потребами

У 2024 році інклюзивну освіту у школах отримували понад 36 тисяч дітей. Вже цього року, у 2025-му, їх кількість зросте до 43,7 тисячі, і цей рівень збережеться до 2028 року.

Кількість класів, обладнаних за стандартами НУШ, зросте: з 566 торік до 1 000 цього року, і далі ця кількість не зменшуватиметься.

У 2024-му підвищення кваліфікації пройшли близько 149 тисяч педагогів. Із 2025 року таких буде приблизно 120 тисяч щороку.

Шкільне харчування

Очне навчання з харчуванням у 2024 році охоплювало майже 928 тисяч молодших школярів. У 2025-му їх трохи менше — близько 921 тисячі, і надалі цей показник залишиться стабільним. Щодо учнів, які вчаться за змішаною формою, то з 97 тисяч у 2024 році ця цифра трохи зменшиться до 95 тисяч і залишиться сталою до 2028 року.

Загалом Уряд планує зробити освіту більш сучасною, інклюзивною. Серед пріоритетів — створити комфортні умови для учнів і вчителів, підтримувати дітей з особливими потребами, оновлювати класи та поступово підвищувати зарплати педагогам.

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