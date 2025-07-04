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Легко та в кілька кліків: як ФОП 3 групи подати квартальну декларацію через Дію

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Фото: Depositphotos

З 1 липня стартувало декларування для фізичних осіб-підприємців 3 групи. Подати квартальну декларацію ФОП можна у мобільному додатку Дія.

Квартальна декларація: як подати ФОП у додатку Дія

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як подати звітність ФОП лише у кілька кліків.

За його словами, фізичній особі-підприємцю варто лише внести суму доходу, отриману протягом другого кварталу.

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Після цього мобільний додаток Дія самостійно підрахує, які податки потрібно сплатити, і надасть попередні показники.

Як зазначив міністр цифрової трансформації, квартальна декларація подається ФОПами 3 групи зі ставкою 5% – без ПДВ і найманих працівників.

ФОП квартальна декларація: які податки сплачують у додатку Дія

ФОП 3 групи сплачують такі податки:

  • єдиний податок – 5% від доходу;
  • військовий збір – 1% від доходу;
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від мінімальної зарплати.

Михайло Федоров звернув увагу, військовий збір нарахується автоматично, згідно з доходом за другий квартал. Якщо ФОП має пільгу та звільнена від сплати цього податку – тоді варто вказати 0 (нуль).

Подати квартальну декларацію ФОП 3 групи можна до 11 серпня.

Міністр анонсував, що зараз триває робота над комплексним переосмисленням послуги сплати податків у додатку Дія, щоб цей процес згодом став ще зручнішим, тому варто чекати оновлень.

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