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Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Пояснюємо
Пояснюємо
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Чи було фінансування дитячих виплат у липні та коли надійдуть гроші

чи було фінансування дитячих виплат у липні,
Фото: Depositphotos

Державна допомога на дітей – це один із найважливіших видів соціальної підтримки, яку держава надає сім’ям із дітьми. 

Це можуть бути виплати при народженні, допомога одиноким батькам, на дітей з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям тощо. 

Чи було фінансування дитячих виплат у липні, читайте в нашому матеріалі. 

Зараз дивляться

Фінансування дитячих виплат у липні 

Нагадаємо, що 1 липня 2025 року за організацію соцвиплат громадянам відповідає Пенсійний фонд України. 

Подати заяву на отримання допомоги тепер можна не лише у відділах соцзахисту чи ЦНАПах, а й у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Це розширює можливості звернення для людей і спрощує сам процес. 

Замість паперових заяв тепер усе працює через електронну систему. Після звернення дані одразу потрапляють до працівника фонду на опрацювання, а після підтвердження кошти автоматично надходять на банківську картку людини. 

Станом на 8 липня держава вже профінансувала основні соціальні виплати: 

  • на пенсії спрямовано 21,4 мільярда гривень — із них 3,7 млрд доставила Укрпошта, ще 18,2 млрд виплачено через банки; 
  • на субсидії та пільги виділено понад 1,1 млрд грн; 
  • на страхові виплати — понад 1,6 млрд грн. З цієї суми майже 439 млн пішло на оплату лікарняних. 
  • упродовж липня органи Пенсійного фонду вже надали понад 284 тисячі послуг громадянам, які звернулись за допомогою чи консультацією. 

Коли фінансування дитячих виплат у липні 

Усі, хто отримує державну соціальну допомогу, як і раніше, отримають свої виплати вчасно і в повному обсязі.

Пенсійний фонд уже виконує покладені на нього обов’язки з адміністрування соцвиплат. Зокрема, сформовано всі необхідні документи для виплат за липень.

У ПФУ запевняють, якщо немає дитячих виплат, то до кінця місяця гроші надійдуть. Також виплати отримають ті, кому допомогу було призначено ще через органи соцзахисту. Гроші також будуть нараховані в липні без змін.

У Пенсійному фонді наголошують: їхня мета – щоб кожен, хто має право на допомогу, отримував її стабільно, без затримок і зайвої паперової тяганини.

Щомісяця Державна казначейська служба перераховує кошти в банк, звідки вони вже потрапляють на картки отримувачів допомоги. Сам процес зарахування може тривати до трьох днів.

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