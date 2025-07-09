Чи було фінансування дитячих виплат у липні та коли надійдуть гроші
Державна допомога на дітей – це один із найважливіших видів соціальної підтримки, яку держава надає сім’ям із дітьми.
Це можуть бути виплати при народженні, допомога одиноким батькам, на дітей з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям тощо.
Чи було фінансування дитячих виплат у липні, читайте в нашому матеріалі.
Фінансування дитячих виплат у липні
Нагадаємо, що 1 липня 2025 року за організацію соцвиплат громадянам відповідає Пенсійний фонд України.
Подати заяву на отримання допомоги тепер можна не лише у відділах соцзахисту чи ЦНАПах, а й у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Це розширює можливості звернення для людей і спрощує сам процес.
Замість паперових заяв тепер усе працює через електронну систему. Після звернення дані одразу потрапляють до працівника фонду на опрацювання, а після підтвердження кошти автоматично надходять на банківську картку людини.
Станом на 8 липня держава вже профінансувала основні соціальні виплати:
- на пенсії спрямовано 21,4 мільярда гривень — із них 3,7 млрд доставила Укрпошта, ще 18,2 млрд виплачено через банки;
- на субсидії та пільги виділено понад 1,1 млрд грн;
- на страхові виплати — понад 1,6 млрд грн. З цієї суми майже 439 млн пішло на оплату лікарняних.
- упродовж липня органи Пенсійного фонду вже надали понад 284 тисячі послуг громадянам, які звернулись за допомогою чи консультацією.
Коли фінансування дитячих виплат у липні
Усі, хто отримує державну соціальну допомогу, як і раніше, отримають свої виплати вчасно і в повному обсязі.
Пенсійний фонд уже виконує покладені на нього обов’язки з адміністрування соцвиплат. Зокрема, сформовано всі необхідні документи для виплат за липень.
У ПФУ запевняють, якщо немає дитячих виплат, то до кінця місяця гроші надійдуть. Також виплати отримають ті, кому допомогу було призначено ще через органи соцзахисту. Гроші також будуть нараховані в липні без змін.
У Пенсійному фонді наголошують: їхня мета – щоб кожен, хто має право на допомогу, отримував її стабільно, без затримок і зайвої паперової тяганини.
Щомісяця Державна казначейська служба перераховує кошти в банк, звідки вони вже потрапляють на картки отримувачів допомоги. Сам процес зарахування може тривати до трьох днів.