Чи було фінансування дитячих виплат у липні та коли надійдуть гроші

Державна допомога на дітей – це один із найважливіших видів соціальної підтримки, яку держава надає сім’ям із дітьми.

Це можуть бути виплати при народженні, допомога одиноким батькам, на дітей з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям тощо.

Чи було фінансування дитячих виплат у липні, читайте в нашому матеріалі.

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Фінансування дитячих виплат у липні

Нагадаємо, що 1 липня 2025 року за організацію соцвиплат громадянам відповідає Пенсійний фонд України.

Подати заяву на отримання допомоги тепер можна не лише у відділах соцзахисту чи ЦНАПах, а й у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Це розширює можливості звернення для людей і спрощує сам процес.

Замість паперових заяв тепер усе працює через електронну систему. Після звернення дані одразу потрапляють до працівника фонду на опрацювання, а після підтвердження кошти автоматично надходять на банківську картку людини.

Станом на 8 липня держава вже профінансувала основні соціальні виплати:

на пенсії спрямовано 21,4 мільярда гривень — із них 3,7 млрд доставила Укрпошта, ще 18,2 млрд виплачено через банки;

на субсидії та пільги виділено понад 1,1 млрд грн;

на страхові виплати — понад 1,6 млрд грн. З цієї суми майже 439 млн пішло на оплату лікарняних.

упродовж липня органи Пенсійного фонду вже надали понад 284 тисячі послуг громадянам, які звернулись за допомогою чи консультацією.

Коли фінансування дитячих виплат у липні

Усі, хто отримує державну соціальну допомогу, як і раніше, отримають свої виплати вчасно і в повному обсязі.

Пенсійний фонд уже виконує покладені на нього обов’язки з адміністрування соцвиплат. Зокрема, сформовано всі необхідні документи для виплат за липень.

У ПФУ запевняють, якщо немає дитячих виплат, то до кінця місяця гроші надійдуть. Також виплати отримають ті, кому допомогу було призначено ще через органи соцзахисту. Гроші також будуть нараховані в липні без змін.

У Пенсійному фонді наголошують: їхня мета – щоб кожен, хто має право на допомогу, отримував її стабільно, без затримок і зайвої паперової тяганини.

Щомісяця Державна казначейська служба перераховує кошти в банк, звідки вони вже потрапляють на картки отримувачів допомоги. Сам процес зарахування може тривати до трьох днів.

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