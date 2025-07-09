В Україні у червні сповільнилася інфляція: що подешевшало

У червні 2025 року темпи інфляції в Україні дещо сповільнилися: споживчі ціни зросли на 0,8% у порівнянні з травнем, коли зростання становило 1,3%. У річному вимірі інфляція також знизилася – до 14,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Інфляція у червні 2025 року: що відомо

– Інфляція на споживчому ринку в червні 2025 році порівняно із травнем 2025 році становила 0,8%, із червнем 2024 році – 14,3%. Базова інфляція в червні 2025 році порівняно із травнем 2025 році становила 0,3%, із червнем 2024 році – 12,1%, – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Держстату, у червні на споживчому ринку зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої – в середньому на 1,4%.

Зараз дивляться

Найбільше зростання зафіксовано у категорії фруктів – на 13,5% за місяць і аж на 51,7% у річному вимірі.

Ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та рибопродукти, сало, хліб, кисломолочні вироби, масло та цукор підвищилися в межах від 0,2% до 3,3%.

У той же час спостерігалося зниження цін на окремі категорії: овочі подешевшали на 8,1%, яйця – на 1,1%, макарони, молоко та рис – на 0,4–0,6%.

Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,1%, здебільшого через зростання цін на тютюнові вироби – на 1,8%. У річному вимірі ця група товарів подорожчала вже на 18,3%.

Одяг і взуття, навпаки, стали доступнішими – ціни на них знизилися на 2,2%, зокрема на одяг – на 2,3%, а на взуття – на 2,1%.

У сфері транспорту зафіксовано зростання цін на 1,1%. Основними чинниками стали подорожчання проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 5,4%, а також палива та мастил – на 2,3%.

Нагадаємо, у травні 2025 року інфляція сягнула пікових для поточного року 15,9% у річному вимірі. Причинами стрибка стали несприятливі погодні умови та активний експорт продовольства з України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.